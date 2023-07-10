Лукашенко: «Доллар для нас – вражеская валюта»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы от этих пяти долларов отошли и привязали к половине базовой величины? Доллар для нас – вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам. И нам через 25-е руки приходится... Поэтому мы потихоньку уходим и переходим больше на юани, российские рубли. Нас это устраивает. Я в курсе дела, что вы мне хотели задать этот вопрос, мне уже тут разведка доложила. И я подумал о том, что нам надо обязательно потихоньку двигать зарплату. Я думаю, «Лифтмашу» не проблема поднять зарплату. Но, ребята, вы должны понимать, что тепло вам стоит 20-30 % от стоимости. Все остальное я вам пока из бюджета выделяю. И вот эти пять долларов, что мы увеличиваем каждый год, это мы стараемся уменьшить дотации из бюджета. Будем потихоньку в этом направлении двигаться. Но имейте в виду, что я очень отслеживаю тарифы, цены и так далее. И где только можно – вижу, что наши буржуйчики начинают излишне толстеть – я их начинаю отесывать.