Лукашенко: «Доллар для нас – вражеская валюта»

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения завода лифтового машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Могилеве. Главу государства интересуют дела на крупнейших предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов.
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Председатель Могилевского облисполкома доложил главе государства об основных показателях социально-экономического развития региона. Но на этом посещение Президентом завода не закончилось.
Александр Лукашенко пообщался с работниками предприятия. Задавали Президенту вопросы на разные темы. И все они жизненные. Так, в самом начале встречи спросили о том, не скажется ли недавно принятое решение привязать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги к базовой величине на существенном росте оплаты услуг ЖКХ для населения?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему мы от этих пяти долларов отошли и привязали к половине базовой величины? Доллар для нас – вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам. И нам через 25-е руки приходится... Поэтому мы потихоньку уходим и переходим больше на юани, российские рубли. Нас это устраивает. Я в курсе дела, что вы мне хотели задать этот вопрос, мне уже тут разведка доложила. И я подумал о том, что нам надо обязательно потихоньку двигать зарплату. Я думаю, «Лифтмашу» не проблема поднять зарплату. Но, ребята, вы должны понимать, что тепло вам стоит 20-30 % от стоимости. Все остальное я вам пока из бюджета выделяю. И вот эти пять долларов, что мы увеличиваем каждый год, это мы стараемся уменьшить дотации из бюджета. Будем потихоньку в этом направлении двигаться. Но имейте в виду, что я очень отслеживаю тарифы, цены и так далее. И где только можно – вижу, что наши буржуйчики начинают излишне толстеть – я их начинаю отесывать.