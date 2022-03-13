«Каждый олигарх имеет свою вотчину и свои интересы». Пранкер Лексус рассказал Азарёнку, кто на самом деле управляет Украиной

Информационная война, фейки, вбросы и незавидное положение того, что называется украинской элитой. В программе «Неделя» на СТВ беседа Григория Азаренка с известным журналистом и пранкером Лексусом.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы уже живее в совершенно другой информационной реальности уже несколько недель. Были ли сейчас прорывные какие-то проекты?

Алексей Столяров, пранкер Лексус:

Они постоянно продолжаются, и наши контакты с сильными мира сего или людьми, которые принимают решения, у нас никогда не останавливались. В ближайшее время, я думаю, мы увидим новые какие-то материалы, касающиеся наших западных партнеров, в том числе и по белорусской тематике. Григорий Азаренок:

В России дипломатично говорят «партнеров», наш Президент на встрече с Владимиром Путиным назвал свинством, поэтому можно свиньями их называть, еще как. Алексей Столяров:

Есть такие представители особо ярые там, разумеется. «Там присутствует своя феодальщина». О «средневековой» Украине Григорий Азаренок:

С ключевыми фигурами нынешнего украинского истеблишмента вы общались. Что это за люди, как они мыслят, как думают. Нам говорят, что нет никакого нацизма и так далее. Что есть на самом деле? Алексей Столяров:

Во-первых, это люди, которые не самостоятельны, это уже давным-давно всем известно. Во-вторых, там присутствует своя феодальщина. То есть каждый олигарх имеет свою вотчину и свои интересы. При этом при всем, когда мы общаемся с нашими американскими представителями истеблишмента, они говорят о том, что так или иначе влияют на принятие тех или иных решений. У нас было несколько таких разговоров с советниками Обамы в Совете национальной безопасности, который, по сути, образно говоря, выкладывал все свои карты по поводу финансовой помощи Украине. Что касается самих представителей украинской власти, то у нас были разговоры неоднократно и с Порошенко, Ющенко, с олигархами – Коломойским, Ахметовым. Это люди, которые имеют свои собственные интересы. И в данном случае интересы Украины никогда не преобладают над какими-то личностными мотивами.

Григорий Азаренок:

Мы это видим сейчас, как они относятся к народу своей собственной страны, когда они просто мирными жителями прикрываются. Фашизм, это уже не то слово, это уже звериная тактика. Алексей Столяров:

Есть особенно отбитые представители украинских нацбатальонов. Это всем известные названия, запрещенные в России и, я думаю, в Беларуси. Такие как «Правый сектор», «Азов» и прочее, которые известно чем прославились во время военных действий. И нам тоже доводилось общаться с этими людьми, в том числе с Ярошем, тоже отбитый совершенно человек. Но, что самое интересное, это люди совершенно не яркие. Видно, что их образ надут. Григорий Азаренок:

То есть в общении они тухлые, вялые? Алексей Столяров:

Совершенно да. Его хозяева в приватных разговорах отзывались о нем как о какой-то шестерке. О националисте Яроше Григорий Азаренок:

Отбытый нацист Ярош недавно угрожал Беларуси какой-то войной, говорит, мы выжжем всю вашу стабильность. Мы там в болото, в мрак, в ад. Что-то сейчас его не слышно, где он?

Алексей Столяров:

Его не слышно, на самом деле его хозяева, те же олигархи, в приватных разговорах отзывались о нем как о какой-то такой шестерке, которая не имеет своего личного мнения, которой можно распоряжаться как им хочется. Еще раз повторюсь, что это люди совершенно отбитые. Григорий Азаренок:

Мы видим, что отбитые нацики и из нашей страны сейчас присоединились. У них такой нацистский интернационал, правда, они делают фоточки, видосики свои где-то в подвалах Киева, на передовой их пока нет. Я думаю, как только они увидят москалей, которых они там так обещают резать, они быстро окажутся в Польше. Алексей Столяров:

Звучит довольно интересно – интернациональный нацист. Одна из целей военной операции в Украине – это как раз денацификация, уничтожение этих националистических батальонов, с которым в первую очередь Россия сейчас пытается бороться. Не с Вооруженными силами Украины, а с этими батальонами, которые на протяжении восьми лет пытались усложнить жизнь России. Мы помним, как ЛЭП взрывали на территории Херсонской области, когда они обесточивали Крым. Мы помним эти истории с похищениями, когда они на территории Росси пытались похищать людей, которые им нужны были. Это разведка ГУР. «В Украине нет единого центра принятия решений. Все они находятся либо у олигархов, либо у западных фондов, которые тоже не едины» Григорий Азаренок:

И у нас здесь задерживали шпионов из ГУР, которые пытались документацию Совбеза украсть. И все радикалы, которые у нас пытались устраивать какие-то теракты, повреждения имущества, покушались на жизнь людей, все они были так или иначе связаны с Украиной. И об этом Семен Семенченко рассказал в суде. Что под Волынью есть лагеря, где они просто готовят наших змагаров. Как раз эти «правосеки».