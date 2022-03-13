«Каждый олигарх имеет свою вотчину и свои интересы». Пранкер Лексус рассказал Азарёнку, кто на самом деле управляет Украиной

Информационная война, фейки, вбросы и незавидное положение того, что называется украинской элитой.
В программе «Неделя» на СТВ беседа Григория Азаренка с известным журналистом и пранкером Лексусом.
Информационная война, фейки, вбросы и незавидное положение того, что называется украинской элитой.
В программе «Неделя» на СТВ беседа Григория Азаренка с известным журналистом и пранкером Лексусом.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы уже живее в совершенно другой информационной реальности уже несколько недель. Были ли сейчас прорывные какие-то проекты?
Алексей Столяров, пранкер Лексус:
Они постоянно продолжаются, и наши контакты с сильными мира сего или людьми, которые принимают решения, у нас никогда не останавливались. В ближайшее время, я думаю, мы увидим новые какие-то материалы, касающиеся наших западных партнеров, в том числе и по белорусской тематике.
Григорий Азаренок:
В России дипломатично говорят «партнеров», наш Президент на встрече с Владимиром Путиным назвал свинством, поэтому можно свиньями их называть, еще как.
Алексей Столяров:
Есть такие представители особо ярые там, разумеется.
Григорий Азаренок:
С ключевыми фигурами нынешнего украинского истеблишмента вы общались. Что это за люди, как они мыслят, как думают. Нам говорят, что нет никакого нацизма и так далее. Что есть на самом деле?
Алексей Столяров:
Во-первых, это люди, которые не самостоятельны, это уже давным-давно всем известно. Во-вторых, там присутствует своя феодальщина. То есть каждый олигарх имеет свою вотчину и свои интересы. При этом при всем, когда мы общаемся с нашими американскими представителями истеблишмента, они говорят о том, что так или иначе влияют на принятие тех или иных решений. У нас было несколько таких разговоров с советниками Обамы в Совете национальной безопасности, который, по сути, образно говоря, выкладывал все свои карты по поводу финансовой помощи Украине. Что касается самих представителей украинской власти, то у нас были разговоры неоднократно и с Порошенко, Ющенко, с олигархами – Коломойским, Ахметовым. Это люди, которые имеют свои собственные интересы. И в данном случае интересы Украины никогда не преобладают над какими-то личностными мотивами.
Григорий Азаренок:
Мы это видим сейчас, как они относятся к народу своей собственной страны, когда они просто мирными жителями прикрываются. Фашизм, это уже не то слово, это уже звериная тактика.
Алексей Столяров:
Есть особенно отбитые представители украинских нацбатальонов. Это всем известные названия, запрещенные в России и, я думаю, в Беларуси. Такие как «Правый сектор», «Азов» и прочее, которые известно чем прославились во время военных действий. И нам тоже доводилось общаться с этими людьми, в том числе с Ярошем, тоже отбитый совершенно человек. Но, что самое интересное, это люди совершенно не яркие. Видно, что их образ надут.
Григорий Азаренок:
То есть в общении они тухлые, вялые?
Алексей Столяров:
Совершенно да.
Григорий Азаренок:
Отбытый нацист Ярош недавно угрожал Беларуси какой-то войной, говорит, мы выжжем всю вашу стабильность. Мы там в болото, в мрак, в ад. Что-то сейчас его не слышно, где он?
Алексей Столяров:
Его не слышно, на самом деле его хозяева, те же олигархи, в приватных разговорах отзывались о нем как о какой-то такой шестерке, которая не имеет своего личного мнения, которой можно распоряжаться как им хочется. Еще раз повторюсь, что это люди совершенно отбитые.
Григорий Азаренок:
Мы видим, что отбитые нацики и из нашей страны сейчас присоединились. У них такой нацистский интернационал, правда, они делают фоточки, видосики свои где-то в подвалах Киева, на передовой их пока нет. Я думаю, как только они увидят москалей, которых они там так обещают резать, они быстро окажутся в Польше.
Алексей Столяров:
Звучит довольно интересно – интернациональный нацист. Одна из целей военной операции в Украине – это как раз денацификация, уничтожение этих националистических батальонов, с которым в первую очередь Россия сейчас пытается бороться. Не с Вооруженными силами Украины, а с этими батальонами, которые на протяжении восьми лет пытались усложнить жизнь России. Мы помним, как ЛЭП взрывали на территории Херсонской области, когда они обесточивали Крым. Мы помним эти истории с похищениями, когда они на территории Росси пытались похищать людей, которые им нужны были. Это разведка ГУР.
Григорий Азаренок:
И у нас здесь задерживали шпионов из ГУР, которые пытались документацию Совбеза украсть. И все радикалы, которые у нас пытались устраивать какие-то теракты, повреждения имущества, покушались на жизнь людей, все они были так или иначе связаны с Украиной. И об этом Семен Семенченко рассказал в суде. Что под Волынью есть лагеря, где они просто готовят наших змагаров. Как раз эти «правосеки».
Алексей Столяров:
В Украине нет единого центра принятия решений. Все они находятся либо у олигархов, либо у западных фондов, которые тоже не едины. По поводу ГУР. То, чем мы занимаемся, это, по сути, те же методики, которые сейчас использует ГУР, то чем занимались, по сути, мы. Но мы частные лица, мы не представляем государство, Российскую Федерацию. А ГУР – это спецслужба, которая находится на обеспечении Украины. И мы помним тот случай, когда они пытались совершить свою дерзкую операцию, заманив наших граждан. Перед этим они вели очень кропотливую работу, это полностью те же схемы, которые мы используем в своей деятельности. Это определенная вербовка, выманивание, сбор информации, которые мы, в принципе, тоже используем в наших пранкерских делах. И это все поставлено на государственный уровень.
Григорий Азаренок:
В Москве у Президента Беларуси ваш журналист спросил: «Выдержим санкции?» Он сказал: «Конечно выдержим, назло врагам». Как в России общество, общественное мнение, народ, как они относятся к изоляции. К тому, что не будет Gucci, бренды, вот это вот все? Как люди реагируют на все это, как без Урганта жить все мы будем?
Алексей Столяров:
Ургант найдет себе пристанище, так или иначе. Что касается большинства людей, у на есть опросы. Это ФОМ, который говорит, что большинство наших граждан поддерживает начало военной операции. Что касается брендов, то большинству, этому глубинному народу, эти бренды не нужны. Естественно, мы на протяжении 8 лет к этим санкциям были готовы. И если бы даже ничего не случилось, они были бы так или иначе введены. После признания ЛНР и ДНР уже прорабатывались эти санкции и угрозы. Для наших людей ничего нового здесь нет. Я знаю, что и в Беларуси есть такая же…
Григорий Азаренок:
Мы с 1997 года.
Алексей Столяров:
Да, давным-давно. Тем не менее ваша легкая промышленность существует, она работает и идут поставки в Россию. Тем не менее, я считаю, по качеству нисколько не уступает тому, что может предложить Запад, а наоборот – даже превосходит во многом.