Григорий Азарёнок: «Западу нужны рабы. Чтобы рот был закрыт чизбургером, пустые глаза засвечены Iphone»

Новости Беларуси. Конфликт в Украине – отражение самого главного, глобального конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача Запада – построить мир, где все человечество будет обслуживать интересы финансовой и политической элиты. Остальным же уготована судьба в лучшем случае дешевой рабочей силы. Что это, как не паноптикум? Авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной.

Григорий Азаренок, СТВ:

Идет война. Она идет с того момента, когда ангел Люцифер вознамерился стать выше Бога и был низвергнут в пучины шеола, в пустоту, во мрак. Тогда он стал строить мир, где он будет властвовать. Свой паноптикум. Обратимся к идеологу американских неоконов Лео Штраусу. «Люди не будут рады, если узнают, что существует только одно естественное право – право высшего управлять низшим, право хозяина управлять рабом. Таким образом, ложь необходима, чтобы спасти меньшинство высших от плебейского большинства низших. И поэтому необходима культура лжи». Представляете, какое понятие выдумал. Культура лжи. О, эту культуру они довели до совершенства.

Григорий Азаренок:

Исследователь Кара-Мурза описал, как это работает. Создано такое звуковое и шумовое оформление окружающего пространства, что средний человек практически не имеет достаточных промежутков тишины, чтобы сосредоточиться и додумать до конца связную мысль. Это – важное условие беззащитности против манипуляции сознанием. Вот почему важно как можно скорее блокировать у нас их поганые социальные сети. Люди варятся в тоннах грязной лжи. Они ослеплены и оглушены. Это не сети коммуникаций, это паучьи сети. Их надо жечь и рубить. А принципиальный, глубинный смысл этого противостояния выразил Пушкин. «Все куплю», – сказало злато. «Все возьму», – сказал булат». Вот они сейчас и спорят, куда повернется человечество. Туда, куда его ведут все эти Швабы, Штраусы, Байдены, Харрисы и Джонсоны? В общество потребления, в совершенный концлагерь? Если перед миром ставят одну цель – жрать, сношаться. Если управляют не немецкими овчарками, а телефонами, то тогда зачем им 7 миллиардов? Достаточно одного золотого и двух, которые будут его обслуживать.

Григорий Азаренок:

Или что, нет всех этих официальных ооновских и возовских программ сокращения населения? Или не говорила Маргарет Тэтчер, что «экономически целесообразно оставить в России 15 миллионов человек»? Или не говорила мерзкая старуха Олбрайт, что несправедливо, что такие колоссальные природные богатства принадлежат России? Или не говорил Бжезинский, что новый миропорядок будет построен за счет России и на обломках России? А где место в этом миропорядке нам? План «Ост» вам в помощь. Нас просто раздавят, уничтожат физически как генофонд. У них все давно прописано. И есть другое мироустройство. Мироустройство свободы. Не свободы «от», как на Западе, а свободы «для». «Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой», – писал Пушкин. Западу нужны рабы. Чтобы рот был закрыт чизбургером, пустые глаза засвечены Iphone. Чтобы человек только и делал, что жрал некачественную гниль, пускал слюни на очередную модель железяки, менял свой пол, вакцинировался по 300 раз от изобретенных ими болезней и молчал, как баран молчал, вечно бродя по лабиринтам паноптикума.