Алёна Дзиодзина: знаете, в чём разница между американским и белорусским патриотом? Наш человек умеет любить бескорыстно

Новости Беларуси. Конфликт в Украине – отражение самого главного, глобального конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача Запада – построить мир, где все человечество будет обслуживать интересы финансовой и политической элиты. Остальным же уготована судьба в лучшем случае дешевой рабочей силы. Что это, как не паноптикум? Авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной.

Алена Дзиодзина, психолог:

В психологии человека есть два типа мотивации: внешняя и внутренняя. И когда необходимо трудиться на благо родины, это огромная разница: будет отдавать себя человек за идею или ради иного, внешнего поощрения. Потому как в масштабах значения для страны это две принципиально разные перспективы будущего. В фокусе внимания патриота его процветающее государство. Человек, который не ориентирован на любовь к своей родине, несет бремя службы лишь ради своих персональных мотивов. Для него необходимость трудиться на благо страны и людей просто работа. Для патриота его путь – это прежде всего служение. Которое в 18:00 не заканчивается. Он берется за дело не ради денег или определенного статуса. Его желания посвятить Родине свою жизнь, как правило, достаточно, чтобы довести начатое до конца. Мотивация делать что-то лишь для себя, ради славы или получения денег не столь устойчива и благонадежна. И если человеку предложить чего-то получше, он интересам Родины предпочтет свои собственные. И может сыграть против своей страны.

Алена Дзиодзина:

Патриот же никогда не предаст свой народ. Даже если ноша служения на какое-то время станет совсем неудобна. Он понимает, ради чего это делает. Он любит и верит в свою страну. И этих смыслов ему обычно достаточно. Когда у нас вокруг более-менее все хорошо, мы думаем, что так есть само по себе. Но если сравнить Беларусь со всем остальным миром, становится очевидно, как много значат мотивы того, кто берет на себя долю лидера. Патриот предан идее целостности своей страны, и при его руководстве государство идет по пути развития. Без истинной любви к своей Родине лидеры заводят страны в тупик. Судьба людей для таких правителей где-то на 15-м месте. И ради других они не готовы долго и планомерно трудиться. Их мотивация власти сосредоточена только на своих интересах. Знаете, в чем разница между американским и белорусским патриотом? Они любят свою страну, как пространство работать и жить для себя. Во многом поэтому западные правители уже довели свои страны до состояния кризиса, приходя к власти ради себя. А наш человек умеет любить бескорыстно. С терпением, и порой безответно. Такую любовь всегда ценят позже. Потом.