Вадим Боровик: «Идёт горячая фаза гибридной войны. Американцы пытаются использовать исторический шанс»

При виде российских или белорусских номеров могут проколоть колеса или разбить машину, отказать в обслуживании и даже уволить с работы. Волна русофобии, захлестнувшая страны Запада, накрыла и наших беглых. На что они искренне удивляются. В студии гость – Вадим Боровик, политолог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будут ли россиян и белорусов дискриминировать в Европе? Илона Волынец, СТВ:

Сейчас в Европе мы видим волну ненависти, негатива по отношению к русским, в том числе и к белорусам, там уже не разбираются – беглые или не беглые, ко всем одинаково. Почему даже наши беглые превратились в людей другого сорта?

Вадим Боровик, политолог:

Самая главная проблема, которую мы должны понимать, западная цивилизация контролирует мировые СМИ. Вы подойдите, на полке стоит шампунь, 15 названий шампуня, а если вы перевернете – маленькая этикеточка, одна и та же компания производит. То же самое и СМИ, вам кажется, что десятки СМИ, тысячи журналистов, они контролируются 3-4 финансовыми группами, которые очень искусно контролируют массовое сознание, создают массовый психоз. Это управляемый процесс. Вы посмотрите, включите сегодня известные приложения для просмотра видео или соцсеть, вам навязывают определенного рода рекламу. Одну точку зрения закрывают для просмотра, блокируют, другую точку зрения навязывают. Естественно, у целого ряда людей, особенно, у которых подвижная психика, возникает эмоциональное восприятие, они этим образом выражают какие-то свои действия в том числе. То есть начинают оскорблять, писать негативные комментарии, кто-то не хочет сдавать жилье за рубежом и прочее. Но поймите, это ожидаемо. Илона Волынец:

Почему в данном случае БЧБ-философия не работает? Беглые думали: мы же не поддерживаем режим Лукашенко, почему негатив сыплется и на нас?

Вадим Боровик:

Всегда запомните: когда вы куда-то убегаете, никогда никакой работодатель, житель другой страны не будет воспринимать, к вам хорошо или плохо относиться за какую-то политическую позицию. Никогда. Ему надо, чтобы вы хорошо работали, молчали, получали меньше, чем национальный гражданин. Потому что ему невыгодно, чтобы кто-то приехал на его территорию и возникал, платили большую аренду. И в принципе немного подзабыли о своих правах. И надо не забывать один момент, что все-таки в той ситуации в 2020 году они использовали тех граждан, которые покинули территорию Беларуси с целью внешнеполитического давления на Беларусь. Они там бегали, устраивали мини-демонстрации, чтобы создать картинку, чтобы были дополнительные основания для введения санкций. Потому что, когда санкции вводятся, в том числе это отражается и на национальных компаниях, каких-то отраслях экономики. Нужно объяснить, почему мы вводим. Вот обоснование было. Их использовали. На текущий момент та повестка, которую они пропагандируют, гораздо менее резонансная, чем та, которая в Украине. Сегодня украинскую повестку гораздо удобнее использовать. Естественно, о них забыли. Они отработанный материал, по крайней мере на текущем этапе, хотя их могут потом достать на какой-то следующей фазе гибридной войны и использовать в дальнейшем. Илона Волынец:

Президент говорил о том, что оппоненты власти могут вернуться, если они уехали, но сейчас одумались. Как думаете, будут такие желающие?

Вадим Боровик:

Лукашенко – герой Беларуси, когда он в 2020 году из лап этого хищника вытащил страну. Если он сегодня сумеет по этому очень тонкому льду пройти, не допустить того, что на Беларусь будет совершена агрессия или каким-то образом Беларусь будет втянута в этот конфликт, мы останемся мирной зоной, продолжим заниматься экономикой, будем сеять, трудиться, создавать условия для субъектов хозяйствования. Правительство говорит о том, что где-то мы должны для бизнеса создать более благоприятные условия. Естественно, сохранив здесь очаг стабильности, к нам будут возвращаться. В этом случае Александр Григорьевич дважды будет героем Беларуси. Дай Бог, чтобы у него получилось. Вы еще поймите одну вещь: вы уезжаете в другую страну с чемоданом, с карточкой, которая может в любой момент перестать работать, с непонятными перспективами в отношении работы, самое главное – у вас социальный статус падает. Здесь вы где-то врач, уважаемый сотрудник того или иного предприятия, туда вы приходите с нуля. К вам относятся уже таким образом, что надо доказывать свою позицию в обществе. Здесь все-таки вы живете на своей земле. В Беларуси, если говорить о налогообложении для бизнеса, одни из лучших условий в мире. Это признают многие предприниматели. С точки зрения личных доходов тоже налог у нас не прогрессивный, в принципе налоги у нас не плохие. Если мы сегодня не будем поддаваться панике, то, о чем говорит Президент, обвалить курс, развалить экономику могут только сами граждане. Если они поддадутся панике, если они ринутся все в обменники, лучше проявить определенную сдержанность, спокойствие, не суетиться в кризисной ситуации. Самое главное – качественно выполнять свои обязанности, просто работать. Если мы сегодня не посеем весной, нам нечего будет осенью собрать. Мы нормально должны провести посевную, сохранять работу предприятий. Тогда к нам приедут, они к нам приедут за спокойствием, за стабильностью.

Сможет ли Европа принять всех беженцев из Украины? Илона Волынец:

В Польше уже говорят о том, что они не способны принимать столько украинцев. Что будет дальше? Вадим Боровик:

Вы не будьте такими наивными, я вам говорю честно, почему они не хотели наших принимать? Две тысячи человек им там мешали, пулеметы на них направили, чтобы они не пересекли границу. Почему здесь несколько сотен тысяч приняли? Им нужна рабочая сила, это разница в рабочей силе. Там ехали многие люди, не имеющие хорошего образования, которые постоянно находились в условиях гуманитарной катастрофы, у них не было возможности его получить. Туда едут украинцы, у которых хорошее образование, нормальный европейский менталитет, им они выгодны. Вспомните, когда польское посольство, публиковал посол статьи о том, что мы ждем, упрощаем визовый режим. Поэтому им нужна рабочая сила. Сейчас у них логистические проблемы. Они столкнулись с тем, что Краков, Варшава – нужны центры размещения, нужно оказывать первичную помощь, в том числе и питание, проживание. Логистически сейчас сложно, но они проглотят эту рабочую силу с удовольствием. Почему Германия и ряд стран сегодня расслабляют визовый режим? Им нужна. Стареющая Европа, поэтому они пользуются Украиной. Это все пользовалось Америкой в первую очередь, накаляют этот конфликт, спровоцировали этот региональный конфликт, эту военную операцию. А сегодня Европа пользуется ситуацией в Украине, они привлекают этих беженцев. Соответственно, будет подпитка экономики европейской. Обострит ли ситуация в Украине другие конфликты? Илона Волынец:

Как думаете, может ли ситуация в Украине обострить еще какие-то точки, может, на постсоветском пространстве?