«Вплоть до лишения свободы». Что грозит человеку за жестокое обращение с животным?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:

На данный момент за доказанный случай жестокого обращения с животным что предусматривает законодательство?