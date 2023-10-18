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«Вплоть до лишения свободы». Что грозит человеку за жестокое обращение с животным?

18 октября 2023 18:18
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:
На данный момент за доказанный случай жестокого обращения с животным что предусматривает законодательство?

«Вплоть до лишения свободы». Что грозит человеку за жестокое обращение с животным?-1

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи экономического суда г. Минска:
Предусмотрены административная и уголовная ответственности. Административная ответственность – это жестокое обращение с животными, не повлекшее увечья либо гибель животного, – до 15 базовых величин. Избавление от животного – до 30 базовых величин, а жестокое обращение с животным, повлекшее увечья либо гибель, – вплоть до общественных работ, штраф. Это административная ответственность, а уголовная ответственность – там зависит от корыстных либо хулиганских побуждений, повлекшее гибель, – вплоть до лишения свободы.

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# Человек и животные # общество # Григорий Азарёнок # Максим Станкевич # Фотофакт

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