Казаков о Лукашенко: его разговоры про цветы и овощи – не отвлекающий маневр, а суть хозяйская

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Лукашенко либеральная пресса всё время приписывает какие-то смешные фразы, говоря о том, что так не поступают Президенты. Какое ваше дело, как должны поступать Президенты? Вы нашего Президента не попытаетесь каким-то образом вашим транспортиром мерить. Он такой, какой мы хотим. Вот мы его выбрали такого, какой он есть. Правильный: о картошке заботится, о цветах заботится, о белорусах заботится. А все остальное приложится.

И за последние 30 лет его этот хозяйский подход дает очень серьезные результаты. Китай к Беларуси относится с позицией уважения. Россия к Беларуси относится с позицией уважения, несмотря на наш небольшой географический размер, мы являемся страной, которая субъектна в этой мировой политике. Если еще раз кто-то забыл, Трамп звонил Лукашенко, когда летел на встречу с Путиным. Трамп звонил Лукашенко. Это просто для того, чтобы вы понимали, что разговор про цветы, разговор про овощи – это не то чтобы отвлекающий маневр, это суть хозяйская. Все остальное делается для того, чтобы мы были богатыми, сильными, мирными, независимыми.

Читайте также:

Чернецкий о том, что отличает политиков Запада от Лукашенко: они воруют миллиарды и думают о себе, а Батька боится подвести людей

Казаков: именно через Президента, возможно, мир и будет достигнут

Авдонин: не надо строить иллюзии, что Запад не будет воевать против Беларуси