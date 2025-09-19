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Погружение в цифровой мир! Мастер-класс по работе с ИИ провели в штаб-квартире Сбер Банка

19 сентября 2025 18:59
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Провести время с пользой и погрузиться в цифровой мир. В штаб-квартире Сбер Банка 19 сентября прошел мастер-класс по работе с искусственным интеллектом. 

Погружение в цифровой мир! Мастер-класс по работе с ИИ провели в штаб-квартире Сбер Банка-2

Детей обучали применять современные технологии в повседневной жизни. Мероприятие прошло в игровом формате. Участники с помощью нейросетей создавали образ героя, сочиняли песни, монтировали мультик. Интересно было и родителям. Для них провели психологическую сессию. Специалист рассказала, как бороться с тревожностью и не боятся за детей в цифровой среде.

Погружение в цифровой мир! Мастер-класс по работе с ИИ провели в штаб-квартире Сбер Банка-4

Елена Демиденко, заместитель председателя правления Сбер Банка:
Мы делаем искусственный интеллект полезным для детей, а использование гаджетов тоже полезным, что, мне кажется, очень важно для всех родителей. Результатом воркшопа мы видим сформированное понимание родителей в части снижения собственной тревоги, а у детей безопасный рост самостоятельности в цифровом мире. 

Погружение в цифровой мир! Мастер-класс по работе с ИИ провели в штаб-квартире Сбер Банка-6

Такой формат обучения цифровым технологиям вызывает высокий интерес у детей и взрослых. Поэтому мастер-классы Сбер Банк проводит регулярно. И каждый раз удивляет участников чем-то новым.

*На правах рекламы.

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