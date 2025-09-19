Погружение в цифровой мир! Мастер-класс по работе с ИИ провели в штаб-квартире Сбер Банка

Провести время с пользой и погрузиться в цифровой мир. В штаб-квартире Сбер Банка 19 сентября прошел мастер-класс по работе с искусственным интеллектом.

Детей обучали применять современные технологии в повседневной жизни. Мероприятие прошло в игровом формате. Участники с помощью нейросетей создавали образ героя, сочиняли песни, монтировали мультик. Интересно было и родителям. Для них провели психологическую сессию. Специалист рассказала, как бороться с тревожностью и не боятся за детей в цифровой среде.

Елена Демиденко, заместитель председателя правления Сбер Банка:

Мы делаем искусственный интеллект полезным для детей, а использование гаджетов тоже полезным, что, мне кажется, очень важно для всех родителей. Результатом воркшопа мы видим сформированное понимание родителей в части снижения собственной тревоги, а у детей безопасный рост самостоятельности в цифровом мире.