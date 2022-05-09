«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом

Новости Беларуси. Свет Великой Победы. Курган Славы 8 мая осветил огромный белорусский флаг. Идею создания инсталляции впервые воплотили в 2021 году. И продолжили традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Государственного флага и герба мемориал украсила национальная символика. Праздник отметили накануне 9 Мая. Красный цвет символизирует знамена Красной армии и партизанских бригад. Зеленый – цвет светлой надежды, бескрайних лесов и полей. А белорусский орнамент – символ традиций, обычаев и народного единства.