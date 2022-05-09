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«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом

09 мая 2022 07:02
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Новости Беларуси. Свет Великой Победы. Курган Славы 8 мая осветил огромный белорусский флаг. Идею создания инсталляции впервые воплотили в 2021 году. И продолжили традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом-1

В День Государственного флага и герба мемориал украсила национальная символика. Праздник отметили накануне 9 Мая. Красный цвет символизирует знамена Красной армии и партизанских бригад. Зеленый – цвет светлой надежды, бескрайних лесов и полей. А белорусский орнамент – символ традиций, обычаев и народного единства.

«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом-4

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Курган Славы виден из разных точек. И проезжающим людям, и людям, которые здесь живут. Символика Республики Беларусь в такой важный для страны день, в таком важном месте – мы считаем, это такая важная акция, которая показывает гордость нас, граждан, белорусов, за свою страну и свои символы.

«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом-7

9 мая вечером мемориал также окрасится в цвета национальной символики и засияет яркой подсветкой как символ неугасающей памяти о подвиге наших дедов и прадедов. Отсюда же можно будет увидеть залпы фейерверка из столицы, что станет ярким завершением празднования Дня Победы.

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Алла Шахотько # Фотофакт

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