Победа тяжело далась нам. У Кургана Славы сотрудники ведомств и обычные белорусы почтили память погибших участников ВОВ
Новости Беларуси. «Во имя Победы». Под таким девизом сегодня прибудут в деревню ГаИ Могилевской области милиционеры со всех уголков Беларуси. Из центрального региона страны они стартовали от Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там сейчас работает наша съемочная группа. Все подробности узнаем у Константина Герцева, который выходит на прямую связь со студией.
Константин Герцев, корреспондент:
Курган Славы в преддверии таких больших исторических праздников – очень популярная точка на карте Беларуси. Здесь вообще достаточно многолюдно. Приезжают и учащиеся школ, студенты, очень много семей с детьми и просто граждан, для которых 9 Мая остается великим праздником в истории нашего государства. Сегодня утром сюда прибыла большая делегация представителей органов внутренних дел, это и руководители Министерства, и руководители областных и городских ведомств, представители внутренних войск и просто ветераны органов внутренних дел, которые в преддверии такого большого праздника решили отдать память погибшим в ходе Великой Отечественной войны сотрудникам милиции и солдатам Красной армии. Но это нельзя назвать каким-то протокольным мероприятием. Было много разговоров, бесед на тему сохранения исторической памяти в нашей стране. Ведь многие собравшиеся – прямые потомки участников Великой Отечественной войны, тех людей, которые сражались, отстаивали нашу страну и добивались долгожданной победы. А для многих из них Курган Славы – место, куда они ежегодно приезжают со своими родственниками, чтобы еще раз почтить память ушедших в годы Великой Отечественной войны. Давайте послушаем людей, которые прибыли сегодня в это святое место.
Валентин Потапович, председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
Сегодня, в этот праздничный день, участвуют в пробеге все представители ветеранов Беларуси. Мы чтим, помним и будем передавать молодежи знания, опыт и так далее по этому Дню Победы. Эта память должна быть вечной.
Наталья Баранова:
Мы с детьми принимаем участие в таких мероприятиях уже не первый год. Я думаю, они понимают, они много смотрят фильмов. То, что делают сейчас, эти реконструкции, эти праздники, они, наверное, помогают детям погрузиться в эту атмосферу. Сейчас, когда они подрастают, они начинают больше ценить эту победу, начинают понимать, как тяжело она далась нам.
Константин Герцев:
Несмотря на такую переменчивую погоду, сейчас пошел дождь, здесь все равно достаточно многолюдно. С утра здесь была развернута импровизированная ярмарка белорусских товаров, работают буфеты, кафетерии. Каждый может приехать, отдохнуть, провести с комфортом свое свободное время. Вообще, эта акция со стороны Министерства внутренних дел приурочена к памяти погибших сотрудников белорусской милиции. Сегодня здесь собрались и участники автопробега, который из Кургана Славы выдвинулся в направлении деревни Гаи Могилевского района, где стоит единственный на постсоветском пространстве памятник советским милиционерам, которые погибли в ходе Великой Отечественной войны. Это памятник батальону Константина Григорьевича Владимирова, капитану советской милиции, который участвовал в обороне Могилева. 250 сотрудников милиции, курсанты Минской школы милиции приняли на себя бой со стороны немецких захватчиков и шесть суток без сна и отдыха отстаивали Могилев. Живых не осталось, но на протяжении шести суток они не давали врагу подступиться к областному центру. Автопробег в составе более 100 машин и автобусов выдвинулся в направлении Могилева, ожидается, что они прибудут в послеобеденное время.