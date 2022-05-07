Победа тяжело далась нам. У Кургана Славы сотрудники ведомств и обычные белорусы почтили память погибших участников ВОВ

Новости Беларуси. «Во имя Победы». Под таким девизом сегодня прибудут в деревню ГаИ Могилевской области милиционеры со всех уголков Беларуси. Из центрального региона страны они стартовали от Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сейчас работает наша съемочная группа. Все подробности узнаем у Константина Герцева, который выходит на прямую связь со студией.

Константин Герцев, корреспондент:

Курган Славы в преддверии таких больших исторических праздников – очень популярная точка на карте Беларуси. Здесь вообще достаточно многолюдно. Приезжают и учащиеся школ, студенты, очень много семей с детьми и просто граждан, для которых 9 Мая остается великим праздником в истории нашего государства. Сегодня утром сюда прибыла большая делегация представителей органов внутренних дел, это и руководители Министерства, и руководители областных и городских ведомств, представители внутренних войск и просто ветераны органов внутренних дел, которые в преддверии такого большого праздника решили отдать память погибшим в ходе Великой Отечественной войны сотрудникам милиции и солдатам Красной армии. Но это нельзя назвать каким-то протокольным мероприятием. Было много разговоров, бесед на тему сохранения исторической памяти в нашей стране. Ведь многие собравшиеся – прямые потомки участников Великой Отечественной войны, тех людей, которые сражались, отстаивали нашу страну и добивались долгожданной победы. А для многих из них Курган Славы – место, куда они ежегодно приезжают со своими родственниками, чтобы еще раз почтить память ушедших в годы Великой Отечественной войны. Давайте послушаем людей, которые прибыли сегодня в это святое место.

Валентин Потапович, председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:

Сегодня, в этот праздничный день, участвуют в пробеге все представители ветеранов Беларуси. Мы чтим, помним и будем передавать молодежи знания, опыт и так далее по этому Дню Победы. Эта память должна быть вечной.

Наталья Баранова:

Мы с детьми принимаем участие в таких мероприятиях уже не первый год. Я думаю, они понимают, они много смотрят фильмов. То, что делают сейчас, эти реконструкции, эти праздники, они, наверное, помогают детям погрузиться в эту атмосферу. Сейчас, когда они подрастают, они начинают больше ценить эту победу, начинают понимать, как тяжело она далась нам.