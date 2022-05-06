«Он мой любимый дедушка». Школьники рассказали о родственниках, прошедших Великую Отечественную

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Ермакович, ученик гимназии №16 Минска:

Прадедушка был обычным партизаном. Воевал, но взорвался на гранате. Остался жив. Некоторые осколки остались, поэтому до конца жизни он мучился. Второй дедушка служил в артиллерийских войсках, до сих пор живой. Ему 95 лет.