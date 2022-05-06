Прямой эфир

«Он мой любимый дедушка». Школьники рассказали о родственниках, прошедших Великую Отечественную

06 мая 2022 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Он мой любимый дедушка». Школьники рассказали о родственниках, прошедших Великую Отечественную-1

Кирилл Ермакович, ученик гимназии №16 Минска:  
Прадедушка был обычным партизаном. Воевал, но взорвался на гранате. Остался жив. Некоторые осколки остались, поэтому до конца жизни он мучился. Второй дедушка служил в артиллерийских войсках, до сих пор живой. Ему 95 лет.  

«Он мой любимый дедушка». Школьники рассказали о родственниках, прошедших Великую Отечественную-4

Артур Мильченко, ученик гимназии №16 Минска:  
У меня есть дедушка по маминой линии. Он родился тоже в концлагере в 1944 году. Когда наши освободили Берлин, он всей семьей переехал в Беларусь. Сейчас он мой любимый дедушка.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошел патриотический автопробег (здесь подробнее).  

# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Ермакович # Артур Мильченко # Оксана Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ветеран ВС Беларуси: «Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить»
06 мая 2022 19:35

Ветеран ВС Беларуси: «Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить»

Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа
06 мая 2022 19:30

Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа

«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы?
06 мая 2022 19:28

«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы?