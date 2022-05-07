«Это же святое». Гомельский ветеран Великой Отечественной войны осудил разрушение памятников

Новости Беларуси. День Победы и военные марши. Накануне праздника под окнами ветеранов проходят парады с оркестром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День Победы и военные марши. Накануне праздника под окнами ветеранов проходят парады с оркестром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К гостям герои войны выходят в кителях с медалями и орденами, под восхищенные взгляды соседей. Таких, как они, осталось уже немного. Гомельчанин Алексей Головацкий был пулеметчиком, воевал в партизанском отряде имени Жукова, дошел до Берлина. Потом участвовал в ликвидации бандформирований в Западной Украине. 77 лет спустя ему тяжело поверить в то, что происходит сегодня в Европе.
Алексей Головацкий, ветеран Великой Отечественной войны:
Я освобождал Варшаву, за нее погибло 10 тысяч солдат, а за всю Польшу – 60 тысяч. А возьмите Румынию, Болгарию, Чехословакию, Грузию. Четыре государства – и сколько наших бойцов захоронено. Не надо рушить сейчас памятники – это же святое. Как это может быть, чтобы рушили памятники?
Павел Дудкин, начальник военного оркестра Гомельской пограничной группы:
Хотел бы пожелать им очень крепкого здоровья, светлого, мирного неба над головой. Пусть они знают, что мы чтим их подвиг, он навсегда останется в нашей памяти. Мы им очень признательны за то, что сейчас над нами чистое и мирное небо.
Фронтовиков чествуют молодежь, представители власти и общественных объединений. В Беларуси воинский подвиг не забыт, а ветераны всегда в почете. Поздравления именно в таком формате – возможность для каждого из них еще раз испытать радость Победы.
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