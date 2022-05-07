«Это же святое». Гомельский ветеран Великой Отечественной войны осудил разрушение памятников

Новости Беларуси. День Победы и военные марши. Накануне праздника под окнами ветеранов проходят парады с оркестром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К гостям герои войны выходят в кителях с медалями и орденами, под восхищенные взгляды соседей. Таких, как они, осталось уже немного. Гомельчанин Алексей Головацкий был пулеметчиком, воевал в партизанском отряде имени Жукова, дошел до Берлина. Потом участвовал в ликвидации бандформирований в Западной Украине. 77 лет спустя ему тяжело поверить в то, что происходит сегодня в Европе.

Алексей Головацкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Я освобождал Варшаву, за нее погибло 10 тысяч солдат, а за всю Польшу – 60 тысяч. А возьмите Румынию, Болгарию, Чехословакию, Грузию. Четыре государства – и сколько наших бойцов захоронено. Не надо рушить сейчас памятники – это же святое. Как это может быть, чтобы рушили памятники?