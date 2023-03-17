«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.
Деревня Новоселки в Гомельской области. Ее фашисты оккупировали летом 1941-го. В годы войны в селе расположилась карательная команда немцев и власовцев.
Прасковья Пивовар, жительница агрогородка Новоселки:
Полное село их было. Наша деревня большая. Они жили в основном в Новоселках.
Чтобы избежать смерти или угона в Германию, местные жители прятались от карателей в лесу. Люди брали с собой скот, домашние вещи и уходили из деревни. Но не всем, кто пытался сбежать, повезло. Немцы устраивали облавы и сгоняли обратно в Новоселки.
Прасковья Пивовар:
Где кого в лесу половили (молодых женщин и мужиков), то в бункер их повозили, всех поубивали.
Сегодня на этом пустыре между жилыми домами лишь гуляет ветер. А в годы войны это место в деревне стало лагерем смерти.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Здесь, по улице Советской, построили бункеры. Территорию огородили высоким деревянным забором. На охрану выставили сторожевых собак. Те, кто попадал туда, как правило, живыми уже не возвращались.
За высоким и плотным ограждением что-то разглядеть было практически невозможно. Да и мало кто отваживался подойти ближе. Из-за забора доносились лай собак, крики и стоны людей. В застенках концлагеря немцы творили страшные зверства. Гитлеровцы долго издевались над теми, кого удавалось поймать в лесу, причем независимо от того, были ли доказательства связи с партизанами. Людей били, пытали, а потом полуживых грузили на повозки и увозили. Тела замученных сбрасывали в общую яму на окраине деревни.
Сергей Таболич, прокурор Петриковского района:
Была вырыта яма, куда свозили тела убитых, затем эти тела присыпали песком. По показаниям допрошенных свидетелей, в том месте земля двигалась, как будто дышала. Это говорит о том, что каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо.
Сегодня на этом месте в память о зверски убитых гитлеровцами партизанах и местных жителях установлен обелиск. Здесь покоится несчитанное количество человек. Доподлинная цифра неизвестна. Документов не сохранилось. Возможно, никаких бумаг не было и вовсе. Да и узнать об этом лагере смерти удалось лишь со слов очевидцев, допрошенных в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.
Сергей Таболич:
Следственная группа Генеральной прокуратуры провела масштабную работу по допросу свидетелей тех событий, изучению архивных документов. Это позволило установить один из таких лагерей на территории деревни Новоселки.
Карательный лагерь в Новоселках просуществовал около года. В мае 1943-го, отступая, гитлеровцы уничтожили деревню почти полностью, уцелели тогда всего несколько построек. На месте домов и концлагеря осталось пепелище.