«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.

Деревня Новоселки в Гомельской области. Ее фашисты оккупировали летом 1941-го. В годы войны в селе расположилась карательная команда немцев и власовцев.

Прасковья Пивовар, жительница агрогородка Новоселки:

Полное село их было. Наша деревня большая. Они жили в основном в Новоселках. Чтобы избежать смерти или угона в Германию, местные жители прятались от карателей в лесу. Люди брали с собой скот, домашние вещи и уходили из деревни. Но не всем, кто пытался сбежать, повезло. Немцы устраивали облавы и сгоняли обратно в Новоселки.

Прасковья Пивовар:

Где кого в лесу половили (молодых женщин и мужиков), то в бункер их повозили, всех поубивали. Сегодня на этом пустыре между жилыми домами лишь гуляет ветер. А в годы войны это место в деревне стало лагерем смерти.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Здесь, по улице Советской, построили бункеры. Территорию огородили высоким деревянным забором. На охрану выставили сторожевых собак. Те, кто попадал туда, как правило, живыми уже не возвращались.

За высоким и плотным ограждением что-то разглядеть было практически невозможно. Да и мало кто отваживался подойти ближе. Из-за забора доносились лай собак, крики и стоны людей. В застенках концлагеря немцы творили страшные зверства. Гитлеровцы долго издевались над теми, кого удавалось поймать в лесу, причем независимо от того, были ли доказательства связи с партизанами. Людей били, пытали, а потом полуживых грузили на повозки и увозили. Тела замученных сбрасывали в общую яму на окраине деревни.

Сергей Таболич, прокурор Петриковского района:

Была вырыта яма, куда свозили тела убитых, затем эти тела присыпали песком. По показаниям допрошенных свидетелей, в том месте земля двигалась, как будто дышала. Это говорит о том, что каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо.