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«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах

17 марта 2023 18:02
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В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-1

Деревня Новоселки в Гомельской области. Ее фашисты оккупировали летом 1941-го. В годы войны в селе расположилась карательная команда немцев и власовцев.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-4

Прасковья Пивовар, жительница агрогородка Новоселки:
Полное село их было. Наша деревня большая. Они жили в основном в Новоселках.

Чтобы избежать смерти или угона в Германию, местные жители прятались от карателей в лесу. Люди брали с собой скот, домашние вещи и уходили из деревни. Но не всем, кто пытался сбежать, повезло. Немцы устраивали облавы и сгоняли обратно в Новоселки.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-7

Прасковья Пивовар:
Где кого в лесу половили (молодых женщин и мужиков), то в бункер их повозили, всех поубивали.

Сегодня на этом пустыре между жилыми домами лишь гуляет ветер. А в годы войны это место в деревне стало лагерем смерти.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Здесь, по улице Советской, построили бункеры. Территорию огородили высоким деревянным забором. На охрану выставили сторожевых собак. Те, кто попадал туда, как правило, живыми уже не возвращались.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-13

За высоким и плотным ограждением что-то разглядеть было практически невозможно. Да и мало кто отваживался подойти ближе. Из-за забора доносились лай собак, крики и стоны людей. В застенках концлагеря немцы творили страшные зверства. Гитлеровцы долго издевались над теми, кого удавалось поймать в лесу, причем независимо от того, были ли доказательства связи с партизанами. Людей били, пытали, а потом полуживых грузили на повозки и увозили. Тела замученных сбрасывали в общую яму на окраине деревни.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-16

Сергей Таболич, прокурор Петриковского района:
Была вырыта яма, куда свозили тела убитых, затем эти тела присыпали песком. По показаниям допрошенных свидетелей, в том месте земля двигалась, как будто дышала. Это говорит о том, что каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-19

Сегодня на этом месте в память о зверски убитых гитлеровцами партизанах и местных жителях установлен обелиск. Здесь покоится несчитанное количество человек. Доподлинная цифра неизвестна. Документов не сохранилось. Возможно, никаких бумаг не было и вовсе. Да и узнать об этом лагере смерти удалось лишь со слов очевидцев, допрошенных в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Сергей Таболич:
Следственная группа Генеральной прокуратуры провела масштабную работу по допросу свидетелей тех событий, изучению архивных документов. Это позволило установить один из таких лагерей на территории деревни Новоселки.

Карательный лагерь в Новоселках просуществовал около года. В мае 1943-го, отступая, гитлеровцы уничтожили деревню почти полностью, уцелели тогда всего несколько построек. На месте домов и концлагеря осталось пепелище.

«Каратели после жестоких пыток людей закапывали заживо». История лагеря смерти в Новосёлах-22

Прасковья Пивовар:
Немцы, когда отступали, спалили все село. Там и бункер – все сгорело.

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# Великая Отечественная война # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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