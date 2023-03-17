«После расстрела евреев здесь текли струи крови». Вот какие ужасы творились в новоельненском гетто

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.

Городской поселок Новоельня. Сегодня здесь территория автозаправки для сельхозтехники, а в годы войны на этом месте располагалось гетто.

Тамара Кривеня, руководитель музея «Дети лихолетья» Новоельнянской средней школы:

Осенью 1941 года фашисты собрали евреев и поместили их на улице Шоссейной, огородив территорию колючей проволокой. Так сформировалось еврейское гетто. У нас было гетто открытого типа, то есть они имели право выходить, но являться на проверку. Взрослое население еврейское должно было работать, заставляли выполнять самые тяжелые работы. Например, они разбирали разбитые машины, технику. На тачках возили.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Массовое убийство произошло 10 августа 1942-го. В Новоельню приехали подразделения СС из Лиды, Новогрудка и Дятлово. Всех евреев из лагеря погнали через железнодорожное полотно. А здесь узников расстреляли. На следующий день немцы привезли вагон извести и засыпали яму с телами убитых. Таким образом они пытались скрыть факт своего очередного зверства.

Тамара Кривеня:

После расстрела евреев здесь текли струи крови. Старожилы Новоельни помнят о тех страшных событиях военного лихолетья. Анна Герасименко, будучи маленькой девочкой, побывала в 1940-х на месте массового убийства.