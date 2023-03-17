«Её лицо было не похоже, что оно человеческое». Какие ужасы прячет в себе здание концлагеря в Колдычево?

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.

Еще один лагерь смерти немецкие каратели развернули вблизи деревни Колдычево. Его открыли в 1942-м. Для узников соорудили многочисленные помещения. Специально выстроили кирпичное здание тюрьмы, стены которого сохранились по сей день.

Зинаида Мороз, краевед:

Оно практически не отапливалось, оно было двухэтажным зданием. На первом и втором этажах находились камеры для заключенных. Но так как здание не отапливалось, условия здесь были очень тяжелые. Особенно зимой, поздней осенью. Здесь было холодно, сыро. Кроме этого, в лагере действовал голодный режим. В меню 140 грамм хлеба с примесью опилок и «баланда» три раза в день. Рецепт совсем не аппетитного супа прост: заваренная в воде ржаная мука, ботва, картофельные очистки и лебеда. Изнеможенные голодом узники вынуждены были есть, что дают. Зинаида Мороз:

Постоянно привозили все новых и новых заключенных из столбцовской тюрьмы, из барановичского гетто. Поэтому в лагере смерти всегда было много узников.

В лагере постоянно находились до 10 тысяч человек. Это мирное население и военнопленные. Среди них врачи, инженеры, юристы, бывшие советские служащие и священники. Доставляли в лагерь также подозреваемых в связи с партизанами и осуществлении подпольной деятельности, их семьи. Зинаида Мороз:

Вот в этом помещении находились ценности и все документы лагерной администрации. Вот эти камеры были небольшими, но тем не менее здесь находилось по 8-10 узников, которые спали на нарах в три этажа. На тонком слое соломы. Естественно, большая часть из них очень часто болела различными заболеваниями. Но говорить о недомоганиях почти никто из заключенных не решался. Стоило лишь кому-то пожаловаться на свое здоровье, то выбор очередной жертвы для издевательств у охраны лагеря был очевиден.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Эти сохранившиеся стены помнят садистские развлечения охраны лагеря. Заключенных избивали дубинками, прикладами винтовок, а также травили собаками и пытали. Зверствовали не только немцы, но и доморощенные каратели – белорусы из 13-го полицейского батальона СД. В одном ряду с местными коллаборационистами в охране лагеря были латыши и поляки.

Юлия Акулич, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора:

Исследовано архивное уголовное дело в отношении белорусских коллаборационистов, входивших в состав 13-го белорусского полицейского батальона при СД. Эти преступники присягнули на верность нацистским оккупантам и участвовали в охране Колдычевского лагеря смерти. По приказу нацистов (а очень часто и самостоятельно, инициативно) они учиняли жесткие расправы над узниками. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа изучен большой массив архивных документов. Это акты Чрезвычайной государственный комиссии, опросные листы, схемы захоронений. Удалось найти и запись допроса свидетеля страшных издевательств.