«Её лицо было не похоже, что оно человеческое». Какие ужасы прячет в себе здание концлагеря в Колдычево?
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.
Еще один лагерь смерти немецкие каратели развернули вблизи деревни Колдычево. Его открыли в 1942-м. Для узников соорудили многочисленные помещения. Специально выстроили кирпичное здание тюрьмы, стены которого сохранились по сей день.
Зинаида Мороз, краевед:
Оно практически не отапливалось, оно было двухэтажным зданием. На первом и втором этажах находились камеры для заключенных. Но так как здание не отапливалось, условия здесь были очень тяжелые. Особенно зимой, поздней осенью. Здесь было холодно, сыро.
Кроме этого, в лагере действовал голодный режим. В меню 140 грамм хлеба с примесью опилок и «баланда» три раза в день. Рецепт совсем не аппетитного супа прост: заваренная в воде ржаная мука, ботва, картофельные очистки и лебеда. Изнеможенные голодом узники вынуждены были есть, что дают.
Зинаида Мороз:
Постоянно привозили все новых и новых заключенных из столбцовской тюрьмы, из барановичского гетто. Поэтому в лагере смерти всегда было много узников.
В лагере постоянно находились до 10 тысяч человек. Это мирное население и военнопленные. Среди них врачи, инженеры, юристы, бывшие советские служащие и священники. Доставляли в лагерь также подозреваемых в связи с партизанами и осуществлении подпольной деятельности, их семьи.
Зинаида Мороз:
Вот в этом помещении находились ценности и все документы лагерной администрации. Вот эти камеры были небольшими, но тем не менее здесь находилось по 8-10 узников, которые спали на нарах в три этажа. На тонком слое соломы. Естественно, большая часть из них очень часто болела различными заболеваниями.
Но говорить о недомоганиях почти никто из заключенных не решался. Стоило лишь кому-то пожаловаться на свое здоровье, то выбор очередной жертвы для издевательств у охраны лагеря был очевиден.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Эти сохранившиеся стены помнят садистские развлечения охраны лагеря. Заключенных избивали дубинками, прикладами винтовок, а также травили собаками и пытали.
Зверствовали не только немцы, но и доморощенные каратели – белорусы из 13-го полицейского батальона СД. В одном ряду с местными коллаборационистами в охране лагеря были латыши и поляки.
Юлия Акулич, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора:
Исследовано архивное уголовное дело в отношении белорусских коллаборационистов, входивших в состав 13-го белорусского полицейского батальона при СД. Эти преступники присягнули на верность нацистским оккупантам и участвовали в охране Колдычевского лагеря смерти. По приказу нацистов (а очень часто и самостоятельно, инициативно) они учиняли жесткие расправы над узниками.
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа изучен большой массив архивных документов. Это акты Чрезвычайной государственный комиссии, опросные листы, схемы захоронений. Удалось найти и запись допроса свидетеля страшных издевательств.
Вечером перед ужином взяли на пытку и привели нам уже через часа три ее. Но ее не привели так, чтобы она шла своими ногами, а ее двое тянули под руки, ноги ее тянулись по земле. Все 10 пальцев были переломаны на руках. Кожа вырезана на плечах, волосы вырваны на голове у этой женщины. До того она была избита, что ее лицо было не похоже, что оно человеческое.
Живым свидетелем убийств узников лагеря остается многолетний дуб. На его ветвях были повешены несколько сотен партизан, подпольщиков и мирных жителей. На стволе символа смерти остались скобы, по которым узники добирались до виселицы.
Зинаида Мороз:
Он должен был сам совершить акт повешения, то есть сам себя повесить. Многие узники соглашались на эту меру казни, потому что в самом лагере смерти были созданы настолько тяжелые условия, что лучше было умереть.
Массовое уничтожение узников концлагеря было поставлено на поток. Только за 3 дня его ликвидации в июне 1944-го расстреляно свыше 2 тысяч человек. А еще в 1945-м в лесах у Колдычево советские следователи нашли около 15 ям-могил. Жертвами концлагеря стали практически все евреи и цыгане региона, а также большое количество поляков. Всего в Колдычевском лагере смерти от рук гитлеровских карателей погибло 22 тысячи человек.
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