Тяжелая работа, отсутствие еды, постоянные казни. Как жили узники концлагеря в Минске?
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.
Оживленный перекресток улицы Куйбышева и проспекта Машерова в Минске. Сегодня здесь кипит столичная жизнь. А в годы войны на месте этих многоэтажек располагался концентрационный лагерь. Он начал действовать 5 июля 1941-го, буквально через несколько дней после начала оккупации Минска.
Антон Загоровский, прокурор Советского района Минска:
Территория площадью более 60 500 квадратных метров была обнесена деревянным забором, поверх которого натянута колючая проволока. Внутри два барака, рассчитанных на 4 тысячи заключенных, карцер, немецкая комендатура, мастерская для обслуживания немцев. В лагере постоянно находилось около 2,5 тысячи человек, значительная часть которых – это женщины, старики и дети.
Условия содержания в лагере были ужасающими. Подъем ранним утром, сразу же на работу. В независимости от погоды: и в дождь, и в снег, и в жару. Трудились узники из последних сил, ведь не каждый из них получал даже минимальный лагерный паек. В распорядке дня и массовые казни. В списке первых кандидатов нетрудоспособные, а также активные подпольщики и партизаны. Методы зверских убийств фашисты выбирали различные.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
С августа 1943-го нацисты для уничтожения узников начали использовать так называемые душегубки. Отсюда в Малый Тростенец ежедневно отправлялись по 4 специально оборудованных автофургона. В каждый из них загружали до 200 человек. По дороге все они умирали от поступавшего газа в салон фургона.
Лишь только отъехав от лагеря, узники начинали испытывать головокружение, тошноту, слабость. В продолжении поездки от кислородного голодания мозга наступал летальный исход. Трупы каратели сжигали уже на конечной остановке – в Малом Тростенце.
Антон Загоровский:
Свидетель неоднократно видел и осматривал данные автомобили, которые после работы промывались в концлагере специальным раствором. Привлеченные для промывания заключенные лишались рук, так как раствором тело разъедало до костей, а к лечению мер не принималось.
Перед освобождением Минска практически все узники были вывезены в лагерь смерти в Малый Тростенец, где были расстреляны и сожжены в одном сарае. Всего же в период с августа 1943-го по июль 1944-го нацисты уничтожили около 20 тысяч человек, содержавшихся в лагере на Широкой.
До возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела о геноциде было известно о существовании чуть более 480 мест массового содержания и истребления людей. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что эта цифра не окончательная. Уже выявлено более 90 ранее неизвестных лагерей смерти. Сегодня всплывают все новые и новые факты нечеловеческой жестокости. Такое забывать нельзя. И спустя десятилетия эта рана не заживает. Рубцы на наших сердцах остаются уже долгие годы. В нашей памяти увековечена скорбь и цена Великой Победы. Мы помним.
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