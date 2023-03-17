Тяжелая работа, отсутствие еды, постоянные казни. Как жили узники концлагеря в Минске?

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура установила свыше 500 лагерей смерти, созданных нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной. Они действовали практически в каждом районе нашей страны. Жертвами адской смертельной машины гитлеровцев стали миллионы людей.

Оживленный перекресток улицы Куйбышева и проспекта Машерова в Минске. Сегодня здесь кипит столичная жизнь. А в годы войны на месте этих многоэтажек располагался концентрационный лагерь. Он начал действовать 5 июля 1941-го, буквально через несколько дней после начала оккупации Минска.

Антон Загоровский, прокурор Советского района Минска:

Территория площадью более 60 500 квадратных метров была обнесена деревянным забором, поверх которого натянута колючая проволока. Внутри два барака, рассчитанных на 4 тысячи заключенных, карцер, немецкая комендатура, мастерская для обслуживания немцев. В лагере постоянно находилось около 2,5 тысячи человек, значительная часть которых – это женщины, старики и дети.

Условия содержания в лагере были ужасающими. Подъем ранним утром, сразу же на работу. В независимости от погоды: и в дождь, и в снег, и в жару. Трудились узники из последних сил, ведь не каждый из них получал даже минимальный лагерный паек. В распорядке дня и массовые казни. В списке первых кандидатов нетрудоспособные, а также активные подпольщики и партизаны. Методы зверских убийств фашисты выбирали различные.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

С августа 1943-го нацисты для уничтожения узников начали использовать так называемые душегубки. Отсюда в Малый Тростенец ежедневно отправлялись по 4 специально оборудованных автофургона. В каждый из них загружали до 200 человек. По дороге все они умирали от поступавшего газа в салон фургона. Лишь только отъехав от лагеря, узники начинали испытывать головокружение, тошноту, слабость. В продолжении поездки от кислородного голодания мозга наступал летальный исход. Трупы каратели сжигали уже на конечной остановке – в Малом Тростенце.