Караник о деревообработке в Беларуси: «Каждую возможность превратить отходы в доходы мы должны использовать»

Новости Беларуси. Беларусь не желает обострения на фоне кризиса на границе и продолжит по возможности помогать беженцам. Об этом 22 ноября заявил Президент. Александр Лукашенко сегодня обсудил это с губернатором Гродненского области Владимиром Караником и своим помощником по региону Юрием Караевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кабинете Президента были затронуты и другие темы. Глава государства поинтересовался положением дел в Гродненском регионе: работой сельского хозяйства и экономики. В частности, Владимиру Каранику поручено активизировать работы по подготовке земли к весеннему севу. Предложил Президент также построить в области предприятия по переработке древесины. Много сырья мы пока не перерабатываем, а оно не должно пропадать.