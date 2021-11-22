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Караник о деревообработке в Беларуси: «Каждую возможность превратить отходы в доходы мы должны использовать»

22 ноября 2021 13:07
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Новости Беларуси. Беларусь не желает обострения на фоне кризиса на границе и продолжит по возможности помогать беженцам. Об этом 22 ноября заявил Президент. Александр Лукашенко сегодня обсудил это с губернатором Гродненского области Владимиром Караником и своим помощником по региону Юрием Караевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В кабинете Президента были затронуты и другие темы. Глава государства поинтересовался положением дел в Гродненском регионе: работой сельского хозяйства и экономики. В частности, Владимиру Каранику поручено активизировать работы по подготовке земли к весеннему севу. Предложил Президент также построить в области предприятия по переработке древесины. Много сырья мы пока не перерабатываем, а оно не должно пропадать.  

Караник о деревообработке в Беларуси: «Каждую возможность превратить отходы в доходы мы должны использовать»-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
В целом регион показывает уверенный рост – более 5 % рост ВРП по итогам 10 месяцев. Это лучший показатель среди регионов. Рост идет за счет промышленности. Был очень непростой год в сельском хозяйстве, но оно уже тоже выравнивается. Мы подробно обсудили те подходы, которые позволят в следующем году добиться более значимых результатов в экономике. Естественно, мы подробно обсудили новый инвестиционный цикл, инвестиционные проекты. Деревообработка – это один из вопросов. В лесопользовании не может быть отходов. Даже ветки, которые остаются после основной рубки, должны использоваться в переработке. Каждую возможность превратить отходы в доходы мы должны использовать.  

Губернатор выразил уверенность в том, что введение двух мебельных фабрик, которые сейчас строятся в Гродненской области, помогут увеличить переработку леса и нарастить экспорт уже готовой продукции.  

Александр Лукашенко о визитерах в ТЛЦ: «Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно» (подробнее здесь).  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Юрий Караев # Фотофакт

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