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Космос, фантастика и коронавирус. Что можно увидеть 22 ноября на кинофестивале «Лістапад»?

22 ноября 2021 12:36
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Новости Беларуси. Космос, фантастика, эксперименты по созданию искусственного интеллекта. В афише 27-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад» 22 ноября фильмы из номинации «Кино молодых». Картины можно увидеть в кинотеатре «Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космос, фантастика и коронавирус. Что можно увидеть 22 ноября на кинофестивале «Лістапад»?-1

Организаторы назвали подобранную программу «состязанием мировоззрений» и рекомендуют посмотреть все. Фильмы особенно понравятся тем, кто любит нестандартные сочетания. Например, инопланетянин, живущий в коммунальной квартире в Москве, или человек, который вырос с мечтой стать космонавтом и теперь не понимает, что ему делать в современном мире.

Космос, фантастика и коронавирус. Что можно увидеть 22 ноября на кинофестивале «Лістапад»?-4

Внеконкурсная программа представлена в «Доме кино». Весь день показывают китайские новинки. Среди них – основанные на реальных событиях. Ожидаемо затронута и тема COVID-19. Врачи в Ухане первыми вступили в битву с коронавирусом, спасают жизни, рискуя всем.

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# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Фотофакт

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