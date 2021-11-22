Космос, фантастика и коронавирус. Что можно увидеть 22 ноября на кинофестивале «Лістапад»?

Новости Беларуси. Космос, фантастика, эксперименты по созданию искусственного интеллекта. В афише 27-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад» 22 ноября фильмы из номинации «Кино молодых». Картины можно увидеть в кинотеатре «Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы назвали подобранную программу «состязанием мировоззрений» и рекомендуют посмотреть все. Фильмы особенно понравятся тем, кто любит нестандартные сочетания. Например, инопланетянин, живущий в коммунальной квартире в Москве, или человек, который вырос с мечтой стать космонавтом и теперь не понимает, что ему делать в современном мире.