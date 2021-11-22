Похищают деньги с депозитов, берут займы. В Беларуси с начала года совершено более 14 тысяч киберпреступлений

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси зарегистрировано свыше 14 тысяч киберпреступлений. Больше половины – мошенничество и кражи, число которых растет с каждым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Андрей Ковалев. Раскрытие преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, сейчас в зоне особого внимания правоохранительных органов. Беспокойство вызывают и правонарушения, связанные с электронной цифровой подписью, а также использованием виртуальной валюты в противозаконной деятельности.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Более чем в четыре раза увеличено количество именно тяжких преступлений – это хищение денежных средств путем компьютерной техники, то, о чем мы говорили. У наших граждан похищают средства в крупном и особо крупном размере. То есть это депозиты, какие-то кредитные деньги, займы – способов и методов очень много, поэтому они постоянно различные. Наша беспечность, наша профилактика. Мы очень тесно начали работать с милицией общественной безопасности, мы работаем с инспекцией по делам несовершеннолетних. Мы идем в школу, потому что, как мы ввели термин, цифровая грамотность, цифровая гигиена и цифровое воспитание – прежде всего ребенка нужно научить пользоваться мобильным телефоном, банковской платежной картой. Уже стало не модно, к сожалению, рассчитываться мелкими купюрами либо копейками. Ты не в тренде, ты не современный ребенок, если у тебя нет банковской карты.

Иван Судникович, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Беларуси:

Организаторы находятся там всегда, а мы уже здесь боремся с вредными последствиями, и очень сложно на данный момент. Сложность состоит в том, что необходимо международное сотрудничество киберполиции, субъектов борьбы с киберпреступностью в других странах, поскольку преступники находятся там, информация находится там. Мы работаем, Следственный комитет и Министерство внутренних дел, чтобы наладить и усовершенствовать именно международное сотрудничество киберполиции, чтобы преступники не пользовались бюрократическими моментами.