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Сколько белорусов смотрели Послание Президента? Вот что подсчитали специалисты

31 января 2022 17:22
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Новости Беларуси. Темы, озвученные главой государства во время Послания, нашли широкий отклик у белорусов. Только по телевидению обращение Александра Лукашенко посмотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сколько белорусов смотрели Послание Президента? Вот что подсчитали специалисты-1

И это только белорусская аудитория. В прямом эфире за выступлением следили 958 тысяч зрителей, телеверсию посмотрели 1 миллион 150 тысяч. Цифры не суммируются, потому как при подсчетах один человек учитывается только один раз. Таким образом, каждый четвертый городской житель старше четырех лет смотрел Послание главы государства.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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