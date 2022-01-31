Сколько белорусов смотрели Послание Президента? Вот что подсчитали специалисты

Новости Беларуси. Темы, озвученные главой государства во время Послания , нашли широкий отклик у белорусов. Только по телевидению обращение Александра Лукашенко посмотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это только белорусская аудитория. В прямом эфире за выступлением следили 958 тысяч зрителей, телеверсию посмотрели 1 миллион 150 тысяч. Цифры не суммируются, потому как при подсчетах один человек учитывается только один раз. Таким образом, каждый четвертый городской житель старше четырех лет смотрел Послание главы государства.

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