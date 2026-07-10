«Камволь» создает текстильный альянс с узбекскими партнерами

Экспертное сообщество прогнозирует мощную экономическую отдачу от выхода Беларуси и Узбекистана на уровень глубокого стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анализируя итоги переговоров на высшем уровне и пакет утвержденных соглашений, аналитики сходятся во мнении: Минск и Ташкент фактически формируют сквозную систему межгосударственного производства, где выигрывают обе стороны.
Напомним, вектор на создание долгосрочного технологического альянса закрепили накануне во Дворце Независимости лидеры двух стран Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Подписанная главами государств Декларация об установлении стратегического партнерства стала не просто политическим документом, а основой совместной стратегии развития до 2030 года.
Главная цель – объединить конкурентные преимущества двух экономик и создать новые точки роста для промышленности, инвестиций и взаимной торговли. Для реализации этих задач правительства двух стран утвердили масштабную дорожную карту, определив конкретные направления совместной работы на ближайшие пять лет.
Один из ключевых ориентиров – дальнейшее увеличение взаимного товарооборота. За последние годы он вырос более чем в 2,5 раза, а к 2030-му стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов.
Основой такого роста становится переход к глубокой промышленной кооперации: расширяется локализация производства техники, создаются совместные предприятия по выпуску кабельной продукции и агропромышленные кластеры.
Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана.
И эта президентская формула уже получает практическое воплощение. В легкой промышленности Минск и Ташкент нашли идеальный баланс ресурсов: от переработки узбекского хлопка на белорусских комбинатах до развития шерстяного сектора и создания высокотехнологичного текстиля.
Беларусь и Узбекистан не конкурируют друг с другом, а кооперируются. Объединив сырьевую базу, производственные мощности и технологические компетенции, Минск и Ташкент формируют общий продукт, способный успешно конкурировать на мировом рынке с признанными лидерами отрасли – Китаем, Индией и Бангладеш. Флагманом в сегменте шерстяных изделий становится столичный «Камволь». Предприятие уходит от дорогого импорта и создает уникальный текстильный альянс с узбекскими партнерами.
Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Самым удачным за пятилетку был 2023 год – 2,5 миллиона долларов был экспорт. В 2026 году мы тоже экспортировали, сейчас ведем переговоры по поставкам своей ткани с содержанием шерсти для ведомственного ассортимента Узбекистана.
Этот год особенный – никогда мы ранее не рассматривали узбекскую промышленность и экономику в качестве поставщика шерсти. В этом году было уже несколько коммуникаций с бизнесом Узбекистана с изучением их сырьевого ресурса. У них большое количество шерсти (сотни тонн) заготавливается внутри страны. Она по качеству является грубой и полугрубой, но это сырье может использоваться для наших суконных тканей в виде суконных одеял. В рамках форума мы заключили договор на поставку 18 тонн шерсти.
Наша задача – найти ту форму технологической цепочки, чтобы получить на выходе качественное суконное одеяльное полотно. А дальше, конечно, мы проговаривали с партнерами, что данное полотно и данное изделие может использоваться, реализовываться в виде готовых изделий (одеял) как на рынке Республики Беларусь, Российской Федерации, так в том числе активную работу ведем, чтобы с этими товаром и изделиями выйти на ведомственные структуры Республики Узбекистан.
Читайте также:
Лукашенко пригласил узбекский бизнес в Витебскую область
Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко
Лукашенко – Мирзиёеву: мы ведем активную работу, чтобы связать взаимные интересы