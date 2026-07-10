«Камволь» создает текстильный альянс с узбекскими партнерами

Экспертное сообщество прогнозирует мощную экономическую отдачу от выхода Беларуси и Узбекистана на уровень глубокого стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анализируя итоги переговоров на высшем уровне и пакет утвержденных соглашений, аналитики сходятся во мнении: Минск и Ташкент фактически формируют сквозную систему межгосударственного производства, где выигрывают обе стороны.

Напомним, вектор на создание долгосрочного технологического альянса закрепили накануне во Дворце Независимости лидеры двух стран Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Подписанная главами государств Декларация об установлении стратегического партнерства стала не просто политическим документом, а основой совместной стратегии развития до 2030 года. Главная цель – объединить конкурентные преимущества двух экономик и создать новые точки роста для промышленности, инвестиций и взаимной торговли. Для реализации этих задач правительства двух стран утвердили масштабную дорожную карту, определив конкретные направления совместной работы на ближайшие пять лет. Один из ключевых ориентиров – дальнейшее увеличение взаимного товарооборота. За последние годы он вырос более чем в 2,5 раза, а к 2030-му стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов. Основой такого роста становится переход к глубокой промышленной кооперации: расширяется локализация производства техники, создаются совместные предприятия по выпуску кабельной продукции и агропромышленные кластеры. Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана.