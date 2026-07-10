Как решается жилищный вопрос для молодых специалистов на предприятиях Минска – рассказал депутат Мингорсовета

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Если говорить про промышленные предприятия города Минска, большинство из них имеют свои общежития, которые предоставляются молодым специалистам, молодым семьям, в принципе, всем работающим. На нашем предприятии мы пошли другим путем. Мы даем возможность молодым специалистам самостоятельно заниматься поиском жилья, частично компенсируем этот найм. Первый наш шаг был – на протяжении первых двух лет для молодых специалистов обязательной отработки мы брали на себя это обязательство. Теперь мы его расширили и понимаем, что если ребята согласны продолжать с нами трудовые отношения, сами по себе дают пользу предприятию, то мы этот козырек расширяем до пяти лет после окончания учебного учреждения. Ребята – у них, конечно, есть выбор еще заселиться в общежитие. В большинстве своем ребята выбирают съем жилья, снимают по документам официально, им выплачивается частичная компенсация. Они это все понимают. Это тоже действенный вариант. Арендное жилье тоже многие предприятия для себя взяли на вооружение. Есть некоторые вопросы по арендному жилью. В сельской местности, в малых городах это решили. Вопрос на законодательном уровне о том, что если человек прожил более 15-20 лет, вправе выкупить это арендное жилье себе. Он уже более или менее уверен в завтрашнем дне. В городе Минске, к сожалению, такого нет и, скорее всего, не будет за счет того, что это столица. Арендное жилье само по себе все равно временное. Человеку нужно думать о постоянном. Таким образом каждый решает по-своему. Все механизмы для того, чтобы обеспечить человека условиями проживания, на каждом предприятии тоже являются немаловажными.

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