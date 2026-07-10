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Верят блогерам больше, чем медикам – о причинах отказа от вакцинации поговорили с врачом-педиатром

10 июля 2026 16:17
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До появления вакцин человечество было практически беззащитно перед инфекциями. Болезни, которые сегодня можно предотвратить, ежегодно уносили миллионы жизней. Но даже сейчас, несмотря на десятилетия исследований и накопленных данных, многие люди отказываются от прививок. Они верят интернет-блогерам больше, чем врачам, доверяют мифам о токсинах, аутизме и заговорах фармацевтических компаний больше, чем научным фактам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Верят блогерам больше, чем медикам – о причинах отказа от вакцинации поговорили с врачом-педиатром-2

Анастасия Деревкова, врач-педиатр, блогер:
На самом деле антипрививочное движение очень убедительно. В этом самая главная проблема, что если ты начинаешь читать эти статьи, не имея медицинского образования, не можешь вычленить, где правда, а где ложь. Потому что настолько правдоподобно рассказано про вред вакцин, их состав. Хотя на самом деле, даже если открыть инструкцию, это будет не так.

Подробности в видео.

# Вакцинация # Медицина

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