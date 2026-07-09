Лукашенко пригласил узбекский бизнес в Витебскую область

Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы взаимодополняемы, казалось бы, даже в сфере сельского хозяйства. Например, северный регион Беларуси готов к проектам с солнечным Узбекистаном.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
2 года назад стартовал наш первый инвестиционный проект в сельской отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла: от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции. Как мне говорил Президент, он в теме, успешно развивается этот проект.
А сегодня мы договорились о том, чтобы узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель (там организовано неплохо все), чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, птицу, мясо птицы в Узбекистан.
Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села.
Дресс-код наших отношений настолько неожидан, что мы нашли обоюдные точки роста в швейной отрасли. Сплетены, как узлы самых прочных тканей. Работа на давальческом сырье – это уже прошлое.
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы подписываем впервые соглашение такого уровня. Это не просто соглашение о сотрудничестве, там прописано реальное взаимодействие. Взаимодействие будет усилено в переработке непосредственно шерсти, которую мы тоже планируем приобретать в Узбекистане и производить полушерстяные и шерстяные ткани на нашем флагмане «Камволе», в том числе поставлять в дальнейшем ткань в данный регион.
В том числе они заинтересованы в нашей пряже, которую мы будем производить, в дальнейшем производстве ковровых изделий. Вчера и сегодня обсудили по теме переработки кожи. Потому что у них есть тоже системные вопросы по наличию кожи и нехватке мощностей по переработке. Здесь, конечно же, мы можем быть им полезны, в том числе у нас есть уникальные, правильно вы сказали, компетенции по переработке более технологической кожи, более современные подходы.
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