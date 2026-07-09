Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана

Исторический шаг и новый статус двусторонних отношений. Беларусь и Узбекистан официально закрепили курс на долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие. Главным итогом переговоров Президентов двух стран в Минске стало подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Этому знаковому моменту предшествовали конструктивные переговоры – сначала лидеры двух стран общались в узком составе, детально сверив часы по ключевым позициям международной повестки. Доверительный диалог стал продолжением неформальной встречи «без галстуков», которая состоялась накануне и подчеркнула особый уровень взаимопонимания между Президентами. Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко.

Переговоры двух лидеров продолжились в расширенном формате. К обсуждению ключевых вопросов подключились правительственные делегации. Потенциал сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном огромный: от масштабирования сборки сверхтяжелых БЕЛАЗов до создания совместных предприятий в мясной и молочной отраслях с трансфером передовых белорусских технологий переработки. Александр Лукашенко выразил уверенность, что к 2030 году есть реальные возможности выйти на взаимный товарооборот в два миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в таких сферах как здравоохранение, фармацевтика и ряде других направлений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ, при этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30 %. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов, планируется открытие фирменного учебного класса. И я пообещал Президенту: если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро обучить знаниям той или иной техники. Два года назад стартовал наш первый инвестиционный проект в сельскохозяйственной отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла – от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции. Как мне говорил Президент, он в теме, успешно развивается этот проект. А сегодня мы договаривались о том, чтобы узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, но которую произведете сами, а для Беларуси – это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к Соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществлении инвестиций в рамках СНГ. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.