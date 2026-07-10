Станки с программным управлением – о современных предприятиях поговорили с депутатом Мингорсовета

Ольга Шерснева, ведущая: Давайте поговорим о престиже рабочей профессии сегодня. Раньше в советское время человек труда воспевался в фильмах, книгах и песнях. Сегодня другая мода – это легкие деньги, какой-то блогинг. Как сегодня раскрыть этот потенциал рабочей профессии, чтобы молодежь захотела идти?

Как сегодня предприятия столицы решают кадровую задачу, где брать молодых специалистов, как переквалифицировать сотрудников под новые технологии, что предлагает профсоюз? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Престиж рабочей профессии словами не привьешь – это надо видеть. Человек ассоциирует с заводом – это проходная, режим работы, цеха.

Ольга Шерснева:

Причем ассоциируется с тяжелой работой, тяжелым физическим трудом.

Вячеслав Кузнецов:

Сегодня перевооружение предприятий уже свернуло к тому, что условия труда измеримы с работой врача. Чистое помещение, светлое, стоит современное оборудование, которое большинство операций делает за тебя. Когда иногда встречаешься с ребятами, которые приходят перед тем, как выбрать то предприятие, на которое хотят распределиться. Их заводишь в подразделение, где предстоит работать. Они своим взглядом понимают, что попали не туда. У них возникает недоверие о том, что может их обманут. Хотя, подходя, общаясь с такими молодыми как они, понимают, что это нормальные, современные условия работы. Операторы станков с программным управлением, наладчики – это будущее. Сейчас будут уже мехатроники, еще уровень будет выше и развитие получат. Когда мы еще в детстве смотрели фильмы, издалека с телефона управлять компьютером – мы думали, что это нонсенс. Теперь это любой станок, управление издалека, в том числе даже возможно со смартфона.