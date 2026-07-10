Станки с программным управлением – о современных предприятиях поговорили с депутатом Мингорсовета

Как сегодня предприятия столицы решают кадровую задачу, где брать молодых специалистов, как переквалифицировать сотрудников под новые технологии, что предлагает профсоюз? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Давайте поговорим о престиже рабочей профессии сегодня. Раньше в советское время человек труда воспевался в фильмах, книгах и песнях. Сегодня другая мода – это легкие деньги, какой-то блогинг. Как сегодня раскрыть этот потенциал рабочей профессии, чтобы молодежь захотела идти?
Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Престиж рабочей профессии словами не привьешь – это надо видеть. Человек ассоциирует с заводом – это проходная, режим работы, цеха.
Ольга Шерснева:
Причем ассоциируется с тяжелой работой, тяжелым физическим трудом.
Вячеслав Кузнецов:
Сегодня перевооружение предприятий уже свернуло к тому, что условия труда измеримы с работой врача. Чистое помещение, светлое, стоит современное оборудование, которое большинство операций делает за тебя. Когда иногда встречаешься с ребятами, которые приходят перед тем, как выбрать то предприятие, на которое хотят распределиться. Их заводишь в подразделение, где предстоит работать. Они своим взглядом понимают, что попали не туда. У них возникает недоверие о том, что может их обманут. Хотя, подходя, общаясь с такими молодыми как они, понимают, что это нормальные, современные условия работы. Операторы станков с программным управлением, наладчики – это будущее. Сейчас будут уже мехатроники, еще уровень будет выше и развитие получат. Когда мы еще в детстве смотрели фильмы, издалека с телефона управлять компьютером – мы думали, что это нонсенс. Теперь это любой станок, управление издалека, в том числе даже возможно со смартфона.
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