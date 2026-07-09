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Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко

09 июля 2026 17:36
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Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным итогом встречи стало подписание, по сути, исторического документа – Декларации об установлении стратегического партнерства. Это позволит вывести архитектуру сотрудничества Минска и Ташкента на качественно иной уровень. И речь не просто о расширении торговли. 

Ключевая ставка – на совместные производства, технологический суверенитет и создание новых кооперационных цепочек. Президент Беларуси уверен: такой подход позволит уже к 2030 году увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов.

Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко-2

Шавкат Миромонович поздравил нас с прошедшим Днем Независимости, причем несколько раз. Тем самым подчеркивая, должны услышать это народы двух стран. И несколько раз Президент Узбекистана повторил, что он увидел в Беларуси и по телевидению. 

Мирзиеев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Вчера люди видели это по телевизору, показали у нас в Узбекистане. Они очень довольны, что это сближает наши народы. Это очень хорошая инициатива. Мы очень благодарны белорусской стороне. 

Особый символизм этому проекту придает, что парк расположен на Ташкентской улице. Многие в Ташкенте, может, этого не знают, что в Минске есть Ташкентская улица. И мы вчера еще раз об этом всем сказали. Народу Узбекистана было это очень приятно.

Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко-4

Это весьма символично, что дружба наших народов переплетается, как корни деревьев, посаженных вчера на улице Ташкентской, похожей больше на проспект. Причем и расположение самой локации в Заводском районе столицы уже отсыл к экономическому сотрудничеству. 

Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь. Потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества.

Чтобы наши амбициозные планы были притворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту – план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки – как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана.

Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко-8

Каждая такая встреча первых лиц – это гарантия роста товарооборота. После нашего визита в 2024 году за прошлый год товарооборот вырос на треть. Первое полугодие 2026 показывает еще лучшие цифры. В развитие торговых отношений вчера открыли торговый дом Узбекистана. Знаковое место обязывает к еще лучшей работе. 

В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент».

Александр Лукашенко:
Ну один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь можем обеспечить стабильные поставки востребованной на вашем рынке белорусской продукции, мясо-молочной и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической, машиностроительной отраслей и нефтехимии. 

Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию, притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции. 

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев

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