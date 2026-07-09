Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко
Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главным итогом встречи стало подписание, по сути, исторического документа – Декларации об установлении стратегического партнерства. Это позволит вывести архитектуру сотрудничества Минска и Ташкента на качественно иной уровень. И речь не просто о расширении торговли.
Ключевая ставка – на совместные производства, технологический суверенитет и создание новых кооперационных цепочек. Президент Беларуси уверен: такой подход позволит уже к 2030 году увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Шавкат Миромонович поздравил нас с прошедшим Днем Независимости, причем несколько раз. Тем самым подчеркивая, должны услышать это народы двух стран. И несколько раз Президент Узбекистана повторил, что он увидел в Беларуси и по телевидению.
Мирзиеев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Вчера люди видели это по телевизору, показали у нас в Узбекистане. Они очень довольны, что это сближает наши народы. Это очень хорошая инициатива. Мы очень благодарны белорусской стороне.
Особый символизм этому проекту придает, что парк расположен на Ташкентской улице. Многие в Ташкенте, может, этого не знают, что в Минске есть Ташкентская улица. И мы вчера еще раз об этом всем сказали. Народу Узбекистана было это очень приятно.
Это весьма символично, что дружба наших народов переплетается, как корни деревьев, посаженных вчера на улице Ташкентской, похожей больше на проспект. Причем и расположение самой локации в Заводском районе столицы уже отсыл к экономическому сотрудничеству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь. Потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества.
Чтобы наши амбициозные планы были притворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту – план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки – как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана.
Каждая такая встреча первых лиц – это гарантия роста товарооборота. После нашего визита в 2024 году за прошлый год товарооборот вырос на треть. Первое полугодие 2026 показывает еще лучшие цифры. В развитие торговых отношений вчера открыли торговый дом Узбекистана. Знаковое место обязывает к еще лучшей работе.
В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент».
Александр Лукашенко:
Ну один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь можем обеспечить стабильные поставки востребованной на вашем рынке белорусской продукции, мясо-молочной и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической, машиностроительной отраслей и нефтехимии.
Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию, притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции.