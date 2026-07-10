Эффект переговоров: что зарубежные аналитики пишут о партнерстве Минска и Ташкента

Аналитики прогнозируют мощный экономический эффект от выхода Беларуси и Узбекистана на уровень стратегического партнерства. Эксперты, анализируя итоги переговоров лидеров двух государств и пакет подписанных документов, сходятся во мнении: страны переходят от простой торговли к созданию единой сквозной системы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.