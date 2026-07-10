Эффект переговоров: что зарубежные аналитики пишут о партнерстве Минска и Ташкента

Аналитики прогнозируют мощный экономический эффект от выхода Беларуси и Узбекистана на уровень стратегического партнерства. Эксперты, анализируя итоги переговоров лидеров двух государств и пакет подписанных документов, сходятся во мнении: страны переходят от простой торговли к созданию единой сквозной системы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отмечают в Институте стратегических исследований при Президенте Узбекистана, в условиях глобальной перестройки логистики новая модель опирается на полную взаимодополняемость экономик двух стран.
Крупнейшие информационные ресурсы, включая Podrobno.uz и Frank.uz, делают упор на прагматизм. Главными маркерами сближения эксперты называют запуск общего экспертного совета. Ташкент официально перенимает белорусские технологии для масштабной модернизации. Речь идет о глубокой интеграции в сфере агрокомплекса и стратегическом партнерстве при возведении первой в Узбекистане атомной электростанции. Фактически Минск становится ключевым индустриальным партнером для всего Центрально-Азиатского региона.
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