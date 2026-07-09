Лукашенко – Мирзиёеву: мы ведем активную работу, чтобы связать взаимные интересы

Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным итогом встречи стало подписание, по сути, исторического документа – Декларации об установлении стратегического партнерства. Это позволит вывести архитектуру сотрудничества Минска и Ташкента на качественно иной уровень.

Высшее представительство солнечного Узбекистана Беларусь встречало не летней погодой, но теплым приемом. Уже в первый день прилета Шавката Мерзиёева главы государств обменялись крепкими объятиями. Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана. А сегодня, в официальный день встречи, президенты встречаются в галстуках и в таком же расположении духа. По лицах первых лиц видно – близкие друзья. Именно эта персонификация отношений сокращает расстояния.

Рыженков: парадигма отношений Беларуси и Узбекистана кардинально поменялась за последние годы. По протоколу сначала звучит гимн Узбекистана, а затем – наш. К слову, наш Президент держал руку на сердце во время исполнения двух гимнов. Особенность этой встречи – вместо внутреннего двора, церемония началась в Зале торжественных приемов. Чтобы гостям было комфортно (на улице дождь). А под крышей Дворца Независимости приветствие делегаций превратилось в переговоры на ногах. Протокол встречи был соблюден. По всему понятно, что визит официальный, но такой теплый. Точно не для галочки, а эти улыбки – не ради картинки. Эта встреча двух президентов – это встреча двух друзей. Три часа общения вчера в домашней атмосфере и полтора – сегодня, в узком составе официальной встречи. Этот визит – исторический, а отношения между странами выходят на новый стратегический этап. И все проходит в самых спокойных тонах. Хорошее настроение президентов вызвано и результатами работы, и предстоящим решением. Новые договоренности уже достигнуты. Осталось соблюсти политес – подписать документы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад вашему приезду, мы с вами на всех международных встречах обменивались мнениями по поводу этого визита. Я вам тогда сказал, что мы вас очень ждем как друга белорусского народа. И готовы сделать все для того, чтобы визит успешно проходил. Что касается наших взглядов, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому. Мы смотрим на наш народ, Узбекистан – на свой народ. Но в то же время ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. Бизнес-представители встретились, огромное количество компаний договорились о многом, гуманитарный аспект также отработан. Ну что нам тут осталось? Как в церкви говорят: осветить. Аллаха попросить, чтобы это все было реализовано. Что мы сегодня и сделали. Новый уровень партнерства: Мирзиёев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью.

Узбекистан входит в топ-10 наших государств-партнеров и на третьем месте по товарообороту среди стран Содружества. Мы разговариваем на одном языке. И речь не только про русский, но про язык взаимопонимания, обоюдного интереса и геополитического равноправия. Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко.