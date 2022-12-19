Почти 12 тысяч столичных школьников отдохнут в лагерях на зимних каникулах

Новости Беларуси. Провести зимние каникулы активно и с пользой. Более 11,5 тысячи школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для ребят подготовлена насыщенная программа: спортивные соревнования, экскурсии и квесты. В лагерях с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить не менее 500 детей. В 2022 году ребят примет сразу четыре загородных объекта. Зимняя новогодняя смена пройдет также и в образовательно-оздоровительном центре «Лидер».

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Еще есть время определиться. И если кто-то примет это решение, можно пополнить ряды тех, кто примет участие в работе лагерей с дневным пребыванием. Родительская доплата с учетом поддержки государства в зависимости от возраста детей составит от 7,5 до 15,5 рубля. Чтобы отдых был ярким, насыщенным, содержательным, очень важно своевременно ознакомиться с этими предложениями и принять решение, чтобы ребята не только отдохнули, поправили здоровье, но и наполнились яркими впечатлениями.