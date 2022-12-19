Прямой эфир

Почти 12 тысяч столичных школьников отдохнут в лагерях на зимних каникулах

19 декабря 2022 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Провести зимние каникулы активно и с пользой. Более 11,5 тысячи школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 12 тысяч столичных школьников отдохнут в лагерях на зимних каникулах-1

Для ребят подготовлена насыщенная программа: спортивные соревнования, экскурсии и квесты. В лагерях с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить не менее 500 детей. В 2022 году ребят примет сразу четыре загородных объекта. Зимняя новогодняя смена пройдет также и в образовательно-оздоровительном центре «Лидер».

Почти 12 тысяч столичных школьников отдохнут в лагерях на зимних каникулах-4

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Еще есть время определиться. И если кто-то примет это решение, можно пополнить ряды тех, кто примет участие в работе лагерей с дневным пребыванием. Родительская доплата с учетом поддержки государства в зависимости от возраста детей составит от 7,5 до 15,5 рубля. Чтобы отдых был ярким, насыщенным, содержательным, очень важно своевременно ознакомиться с этими предложениями и принять решение, чтобы ребята не только отдохнули, поправили здоровье, но и наполнились яркими впечатлениями.

Почти 12 тысяч столичных школьников отдохнут в лагерях на зимних каникулах-7

Также у ребят есть возможность провести время активно. На базе 42 учреждений образования работают ледовые катки и хоккейные коробки. В пунктах проката можно взять спортинвентарь в аренду. Школьные каникулы начнутся 25 декабря и продлятся 15 дней.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Анна Рысевец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?
19 декабря 2022 15:55

«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?

«Видим, как эта работа ярко показана». В «Минских тепловых сетях» провели диалоговую площадку с молодёжью
19 декабря 2022 15:52

«Видим, как эта работа ярко показана». В «Минских тепловых сетях» провели диалоговую площадку с молодёжью

Армия Польши набирает добровольцев для обучения военному делу
19 декабря 2022 15:45

Армия Польши набирает добровольцев для обучения военному делу