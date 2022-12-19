«Видим, как эта работа ярко показана». В «Минских тепловых сетях» провели диалоговую площадку с молодёжью

Новости Беларуси. Связь поколений и реализация патриотических проектов. В Минске на встрече с молодыми энергетиками обсудили тему сохранения исторической памяти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Связь поколений и реализация патриотических проектов. В Минске на встрече с молодыми энергетиками обсудили тему сохранения исторической памяти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мероприятие прошло в филиале «Минские тепловые сети» предприятия «Минскэнерго» в рамках дня молодого специалиста. В дискуссии приняли участие представители руководства города и эксперты. Говорили о новых фактах в истории, ранее неизвестных местах массового уничтожения мирных жителей во время Великой Отечественной войны и геноциде белорусского народа.
Игорь Ященко, инженер службы электрохозяйства филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В школе на уроках истории нам об этом рассказывали. Сегодня мы были на «Линии Сталина», еще что-то новое узнал. Хотелось бы узнавать еще больше, все-таки историю нужно знать и не забывать.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Очень много различных тем сегодня обсуждается с молодежью. И, наверное, самая основная среди этих тем – это, конечно, тема сохранения исторической памяти. Сегодня на мероприятии мы видим, как эта работа ярко показана. Не только собраться и поговорить с молодежью о тех или иных вопросах, которые их волнуют, но и, безусловно, внести какую-то полезную функцию. Например, это посещение того или иного исторического объекта.
Ежегодно на «Минскэнерго» первое рабочее место получают порядка 200 молодых специалистов. Четверть сотрудников предприятия – это молодежь.
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