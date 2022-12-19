«Видим, как эта работа ярко показана». В «Минских тепловых сетях» провели диалоговую площадку с молодёжью

Игорь Ященко, инженер службы электрохозяйства филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»: В школе на уроках истории нам об этом рассказывали. Сегодня мы были на «Линии Сталина», еще что-то новое узнал. Хотелось бы узнавать еще больше, все-таки историю нужно знать и не забывать.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Очень много различных тем сегодня обсуждается с молодежью. И, наверное, самая основная среди этих тем – это, конечно, тема сохранения исторической памяти. Сегодня на мероприятии мы видим, как эта работа ярко показана. Не только собраться и поговорить с молодежью о тех или иных вопросах, которые их волнуют, но и, безусловно, внести какую-то полезную функцию. Например, это посещение того или иного исторического объекта.