«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?

Новости Беларуси. Юные спортсмены из Копыля стали призерами областных отборочных командных соревнований по биатлону среди юношей и девушек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они состоялись в Раубичах. Команда Копыльской СДЮШОР показала высокие результаты. Эта биатлонная школа хорошо известна в Беларуси. О том, как растят будущих чемпионов, – в сюжете Дарьи Седун.

У стен аккуратно расставлены лыжи. На соседнем стеллаже ботинки, защитные шлемы и винтовки. Именно здесь начинаются тренировки юных копыльских биатлонистов. Вид спорта зрелищный, но технически сложный.

Анатолий Сенюк, тренер-преподаватель Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Этот вид спорта связан с холодом, с ветром. Не только меткость, смелость развивает у детей, но еще есть и воспитательная сторона. Мы должны их воспитывать в этом духе, чтобы они умели работать, умели терпеть.