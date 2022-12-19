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«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?

19 декабря 2022 15:55
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Новости Беларуси. Юные спортсмены из Копыля стали призерами областных отборочных командных соревнований по биатлону среди юношей и девушек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они состоялись в Раубичах. Команда Копыльской СДЮШОР показала высокие результаты. Эта биатлонная школа хорошо известна в Беларуси.

О том, как растят будущих чемпионов, – в сюжете Дарьи Седун.

«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?-1

У стен аккуратно расставлены лыжи. На соседнем стеллаже ботинки, защитные шлемы и винтовки. Именно здесь начинаются тренировки юных копыльских биатлонистов. Вид спорта зрелищный, но технически сложный.

«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?-3

Анатолий Сенюк, тренер-преподаватель Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Этот вид спорта связан с холодом, с ветром. Не только меткость, смелость развивает у детей, но еще есть и воспитательная сторона. Мы должны их воспитывать в этом духе, чтобы они умели работать, умели терпеть.

«Есть и воспитательная сторона». Как готовят биатлонистов в СДЮШОР, где учился Антон Смольский?-5

Копыльский ландшафт позволяет тренироваться еще более эффективно. Перепады высот в городе достигают 50 метров. Такой рельеф позволяет юным спортсменам отрабатывать технику подъемов и спусков, а еще скорость бега и выносливость.

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# Биатлон # Дарья Седун

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