Какую книгу сейчас читает министр образования Игорь Карпенко?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы прогуливали уроки в школе?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы прогуливали уроки в школе?
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Нет.
Ольга Коршун:
Как зовут вашу первую учительницу?
Игорь Карпенко:
Стефания Игнатьевна.
Ольга Коршун:
Отметка – это главный критерий знаний?
Игорь Карпенко:
Нет.
Ольга Коршун:
Что вы сейчас читаете?
Игорь Карпенко:
Мемуары кардинала Решилье.
Ольга Коршун:
С кем из великих педагогов вам бы хотелось встретиться?
Игорь Карпенко:
Мне посчастливилось встречаться с Амонашвили, было бы интересно пообщаться с Сухомлинским.
Ольга Коршун:
Счастье – это?
Игорь Карпенко:
Быть востребованным у людей.
«Родился я в Сибири, в школу пошел в Украине, а заканчивал в Полоцке». Министр образования о выборе профессии – подробнее здесь.