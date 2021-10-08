Какую книгу сейчас читает министр образования Игорь Карпенко?

Ольга Коршун, ведущая: Вы прогуливали уроки в школе?

Ольга Коршун: С кем из великих педагогов вам бы хотелось встретиться?

Ольга Коршун: Что вы сейчас читаете?

Игорь Карпенко:

Мне посчастливилось встречаться с Амонашвили, было бы интересно пообщаться с Сухомлинским.

Ольга Коршун:

Счастье – это?

Игорь Карпенко:

Быть востребованным у людей.