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Какую книгу сейчас читает министр образования Игорь Карпенко?

08 октября 2021 07:15
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы прогуливали уроки в школе?

Какую книгу сейчас читает министр образования Игорь Карпенко?-1

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Нет.

Ольга Коршун:
Как зовут вашу первую учительницу?

Игорь Карпенко:
Стефания Игнатьевна.

Ольга Коршун:
Отметка – это главный критерий знаний?

Какую книгу сейчас читает министр образования Игорь Карпенко?-4

Игорь Карпенко:
Нет.

Ольга Коршун:
Что вы сейчас читаете?

Игорь Карпенко:
Мемуары кардинала Решилье.

Ольга Коршун:
С кем из великих педагогов вам бы хотелось встретиться?

Какую книгу сейчас читает министр образования Игорь Карпенко?-7

Игорь Карпенко:
Мне посчастливилось встречаться с Амонашвили, было бы интересно пообщаться с Сухомлинским.

Ольга Коршун:
Счастье – это?

Игорь Карпенко:
Быть востребованным у людей.

«Родился я в Сибири, в школу пошел в Украине, а заканчивал в Полоцке». Министр образования о выборе профессии – подробнее здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Ольга Коршун # Шалва Амонашвили # Василий Сухомлинский # Фотофакт

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