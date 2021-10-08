В Старых Дорогах военные машины переделали в передвижные ремонтные мастерские

Новости Беларуси. Ремонтные мастерские из военных машин. В Старых Дорогах на базе резерва автомобилей проходят занятия на новой и модернизированной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мирзатаев, командир базы резерва автомобилей:

Были разработаны и поставлены в строй машины технической помощи на базе УАЗ-3909 и Урал-4320 с кузовом-фургоном. Соответственно, эти машины насыщены современным как диагностическим оборудованием, так и технологическим. Данные образцы были испытаны в ходе проведения совместного специального учения силами и средствами тылового и технического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь и силами и средствами материально-технического обеспечения Российской Федерации, где показали себя с наилучшей стороны.