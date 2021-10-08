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В Старых Дорогах военные машины переделали в передвижные ремонтные мастерские

08 октября 2021 06:29
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Новости Беларуси. Ремонтные мастерские из военных машин. В Старых Дорогах на базе резерва автомобилей проходят занятия на новой и модернизированной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Старых Дорогах военные машины переделали в передвижные ремонтные мастерские-1

Специалисты воинской части провели модернизацию машин и преобразовали их в мобильные ремонтные мастерские. Комплексы позволяют проводить диагностику легковых и грузовых автомобилей, выполнять ремонт любой сложности в полевых условиях.

В Старых Дорогах военные машины переделали в передвижные ремонтные мастерские-4

Леонид Мирзатаев, командир базы резерва автомобилей:
Были разработаны и поставлены в строй машины технической помощи на базе УАЗ-3909 и Урал-4320 с кузовом-фургоном. Соответственно, эти машины насыщены современным как диагностическим оборудованием, так и технологическим. Данные образцы были испытаны в ходе проведения совместного специального учения силами и средствами тылового и технического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь и силами и средствами материально-технического обеспечения Российской Федерации, где показали себя с наилучшей стороны.

В Старых Дорогах военные машины переделали в передвижные ремонтные мастерские-7

Мастерские установлены на шасси военных внедорожников. Это дает возможность выполнять задачи на пересеченной местности в лесных массивах и условиях полигонов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Леонид Мирзатаев # Фотофакт

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