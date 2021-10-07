«Родился я в Сибири, в школу пошёл в Украине, а заканчивал в Полоцке». Министр образования о выборе профессии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

Вы уже давно не преподаете, но мне кажется, что учителей бывших не бывает. Правда?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Вы как-то категорично сказали, что я давно не преподаю. Если говорить откровенно, то педагог, независимо от должности, должен себя поддерживать в форме. Конечно, может, я не вхожу в аудиторию так часто, как это было раньше, но сейчас иногда бывают такие моменты. Например, мы договорились с Академией последипломного образования, когда приезжают начальники отделов образования райисполкомов, горисполкомов, я обязательно с ними встречаюсь. Это своеобразная беседа, общение, взаимодействие, чтобы себя где-то поддерживать в форме. Ольга Коршун:

Вы просто перешли на новый уровень. Начинали вы в сельской школе пионервожатым, я изучала вашу биографию. Расскажите про тот опыт. Как раньше относились в этой школе в деревне к учителю?

Игорь Карпенко:

К сожалению, эта школа уже закрыта. Это деревня Азино в Полоцком районе. Так получилось, что я закончил школу в 1981 году, не поступил в педагогический институт, недобрал один балл. Поэтому поехал работать в школу, должность пионервожатого тогда была штатной в структуре учреждения общего среднего образования. Я проработал с сентября по июнь следующего года. В июне меня призвали в армию, после армии я поступил в педагогический институт на исторический факультет, осуществил свою мечту, которая у меня была с восьмого класса. Ольга Коршун:

Кто повлиял на то, что у вас такая мечта появилась? Возможно, родители, династия или какой-то педагог в школе?

Игорь Карпенко:

Нет, у нас не было династий. Мама у меня медик со средним специальным образованием, папа со средним специальным образованием работал в области энергетики. Поэтому такого, чтобы кто-то соприкасался с педагогической деятельностью, не было. Во всяком случае в тех поколениях, про которые я знаю. Я первый в своей фамилии, кто получил высшее образование. Что повлияло? В определенной степени, наверное, сам Полоцк. В школу я пошел в Украине, а родился в Сибири. Даже три года изучал украинский язык. Потом мы переехали в Полоцк, в Полоцке я уже с четвертого класса учился, заканчивал школу. В Полоцке меня потряс огромный памятник Франциску Скорине, который находится в центре города. Потом были уроки истории, если это были ливонские войны, то вспоминаем, Иван Грозный завоевывал Полоцк, потом Стефан Баторий завоевывал. Ольга Коршун:

То есть сама атмосфера города и его история?