Дерматолог: «Лучше выбрать обычное детское мыло, там не будет столько консервантов»

Мыло – наш главный союзник в вопросах гигиены. Оно помогает избавиться от опасных бактерий, ведь просто намочить руки под водой после посещения улицы недостаточно. К выбору очищающего средства следует подходить внимательно. А чтобы каждый смог выбрать подходящий для себя вариант, не помешает знать, из чего оно производится.

Раиса Шершень, заведующая дерматологическим отделением медицинского центра:

Твердое мыло (особенно туалетное) производится из отборных сортов светлых масел с добавлением щелочей. Производство мыла – это омыление жирных кислот с помощью щелочей. Жидкое мыло производится по-другому, оно менее устойчиво в окружающей среде, нужно добавить туда больше консервантов, стабилизаторов, что не добавляется в твердое мыло.

Видов мыла тоже существует несколько: жидкое, кусковое, хозяйственное и антибактериальное. В чем же их особенности и различия? Раиса Шершень:

Просто кусковое и хозяйственное. Здесь разница в том, что различное содержание щелочи. В хозяйственном мыле его в четыре раза больше, чем в туалетном, соответственно, оно обладает более агрессивными действиями. Если мы говорим про жидкое мыло, чтобы получить жидкую консистенцию, добавляется множество консервантов, красителей, стабилизаторов, отдушек и ПАВ. По поводу антибактериальных моментов, действительно, такой компонент добавляется и в твердое, и в жидкое мыло, но в США запрещено использовать антибактериальный компонент триклозан.

С антибактериальным мылом следует быть осторожным. Так как его компоненты не действуют избирательно на микроорганизмы. Соответственно, подавляют как плохие, так и хорошие микробы на коже и нарушают кожный барьер. Каких еще компонентов следует избегать в составе обычного мыла? Раиса Шершень:

Это поверхностно-активные вещества, лаурилсульфат – это самое главное, чего нужно избегать. Не надо ориентироваться на яркую упаковку, хороший запах, лучше выбрать обычное детское мыло, вряд ли там будет столько консервантов, сколько в душистом мыле. Большой популярностью у современных хозяек пользуются натуральное мыло и мыло ручной работы. Насколько безопасны эти виды очищающих средств и следует ли их избегать?