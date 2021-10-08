«С работы отпросился ради такого дела». В Витебске дети и родители высадили 70 деревьев возле детсада

Новости Беларуси. В Витебске родители вместе с детьми высадили рябиновую и каштановую аллею. Всего 70 молодых деревьев украсили территорию, прилегающую к детскому саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция по озеленению Витебска объединила экологов и сотрудников детсада. Не оставила равнодушными посадка деревьев и самых маленьких воспитанников. За процессом они любопытно наблюдали через ограждения. 110-й сад расположен в молодом и густонаселенном микрорайоне Витебска. Рядом находится школа. В будущем насаждения станут настоящим украшением для жителей Билево.

Денис Стогин:

С работы отпросился ради такого дела. Все время хотелось с сыном посадить дерево, но еще думал, что он маленький для этого. Возле дома хотелось посадить. Я помню как со своим отцом садил возле дома. Район молодой, зелени мало. Хочется, чтобы деревьев побольше было. Новостройки в основном кругом. Все такое городское.

Сергей Лазуко, начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Выбран был участок для того, чтобы дети с детства понимали, как садить деревья, как за ними ухаживать, для чего это необходимо. Были высажены рябины рядом с садом, чтобы сюда прилетали птицы, чтобы дети могли вывешивать кормушки и в неблагоприятный период подкармливать птиц.