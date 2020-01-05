Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней Нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот уже 16 лет кряду в Минске собираются спортсмены, которые в своё время блистали на ледовых площадках в своих странах, в Национальной хоккейной лиге, на чемпионатах мира, Олимпиадах. Чтобы вспомнить тот самый вкус победы, который хочется ощутить даже после окончания спортивной карьеры. О том, как начинался Рождественский турнир, расскажет Алена Сырова.

Алёна Сырова, корреспондент:

Сегодня каждый любитель хоккея точно знает адрес постоянной прописки Рождественского турнира – одна из самых крупных ледовых площадок страны – «Чижовка-арена». Около 10 тысяч зрительских мест. А начиналось всё куда скромнее. Соревнования уникального по своему формату первенства проходили сразу в двух дворцах спорта и ледовом. Правда, их общая вместимость – вдвое меньше, 5 тысяч мест для зрителей. А ведь уже тогда стало понятно, что Рождественский турнир будет новой красивой спортивной традицией независимой Беларуси, а число желающих ощутить дух соревнований и увидеть легенд мирового хоккея в деле из года в год будет только расти.

Все любители хоккея сейчас даже конкурируют за право соревноваться на минском льду. На старте же собрались всего 8 – из Австрии, Беларуси, Словакии, России, Украины, Финляндии, Швеции, Чехии. «Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Нашу страну, равно как и отечественный хоккей, не так чтобы сильно знали (дополнительная сложность – визовые барьеры), в итоге всё решали личные отношения между любителями спорта настоящих мужчин.





Сергей Савицкий, член судейского комитета Федерации хоккея Беларуси:

Будет ли участвовать Президент? Конечно, для команд, для участников это является дополнительным стимулом для того, чтобы приехать на этот турнир. Ну не в каждой стране президент может выйти и общаться с простыми гражданами других государств в процессе соревнований. У меня спросили: «Будет ли следующий турнир?» Я ответил: «Читайте название – первый». Значит, будет второй, третий, четвертый.

И вот уже 16-й. Сергей Савицкий все так же, конек к коньку, с турниром. Сейчас в качестве судьи. Констатирует: на льду так и не скажешь, что соревнуются любители.

За всё время существования первенства к нам приезжали около 20 команд из разных стран: от близких постсоветских, экзотических и далеких (Южной Кореи и Эмиратов) до гостей с американского континента, десятки звёздных игроков и тысячи болельщиков. Это не просто турнир, а настоящая встреча, тусовка, если хотите, тех, кто живет хоккеем.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Последние два года мы проводим по 12 команд, потому что достаточно много, когда было 8 команд – приходилось многим отказывать. Естественно, обидно. Сейчас приезжает сборная IIHF, команда Балтии (там есть игроки из Литвы, Эстонии, Латвии). Команды IIHF – это вообще весь европейский хоккей, там даже игрок из Кувейта присутствует.

Чаще всего, пока 12 раз, обладателями этого кубка становились белорусы. Команда Президента нашей страны традиционно играет сильным составом и практически не оставляет шансов соперникам, хотя, конечно, спорт состоит не только из побед. Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

Сергей Шабанов, вратарь команды Президента Беларуси по хоккею:

Для меня первое обидное поражение было, когда мы проиграли «Газпрому» в финале. А в остальном мы всегда старались выигрывать, что у нас получалось. Это всегда ответственно: нужно следить не только за собой, но и за главой государства. Потому что он следит за хоккеем очень тщательно, прекрасно разбирается, какие голы можно было поймать, а какие тяжело.

Рождественский турнир – это не только ледовые баталии. За пределами арены хоккеисты проводят мастер-классы для юных спортсменов, посещают детские дома с благой целью. «Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа

В 2020 году, учитывая популярность матчей, приняли решение билеты на вечерние встречи турнира зрителям продавать по символической стоимости – все вырученные деньги пойдут на благотворительность.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы поблагодарить команды за активное участие в нашей благотворительной рождественской акции. Огромное вам спасибо, всем тем, кто побывал у наших детишек, которые нуждаются во внимании, помощи и поддержке старших. Спасибо вам за теплоту ваших больших сердец.

Еще одна особенность нашего турнира – вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и болельщики. Потому что главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт.

Турнир проходит в предрождественское врем. И когда, как не сейчас, загадывать желания самим и помогать осуществлять даже самые смелые мечты?! Одна такая сбылась в день открытия первенства. «Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента