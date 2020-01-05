«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Новости Беларуси. Годом рождения Рождественского турнира принято считать 2005-й, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Годом рождения Рождественского турнира принято считать 2005-й, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но идея объединить хоккеистов, завершивших карьеру и всё еще жаждущих побед, просто любителей этого зимнего вида спорта, появилась куда раньше и корнями, вернее коньками, уходит в 1997 год.
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Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Купил эти коньки. Во-первых, это большой размер был, они долго лежали, уж думал: не понадобятся. Ну, пришли мы на теннис, познакомились с Александром Григорьевичем, я подарил ему коньки.
Вот, в хоккей, хотя он всегда в хоккей играл, а после решил организовать этот турнир, который с каждым годом все интереснее и интереснее. Сборная США приехала, у нас уже, наверное, бывали все команды.
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Эти все любители хоккея сейчас даже конкурируют за право соревноваться на минском льду, и уже второй год кряду в турнире участвуют 12 команд. На старте тогда собрались всего 8 – из Австрии, Беларуси, Словакии, России, Украины, Финляндии, Швеции, Чехии.