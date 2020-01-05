«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Новости Беларуси. Годом рождения Рождественского турнира принято считать 2005-й, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но идея объединить хоккеистов, завершивших карьеру и всё еще жаждущих побед, просто любителей этого зимнего вида спорта, появилась куда раньше и корнями, вернее коньками, уходит в 1997 год. Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир





Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Купил эти коньки. Во-первых, это большой размер был, они долго лежали, уж думал: не понадобятся. Ну, пришли мы на теннис, познакомились с Александром Григорьевичем, я подарил ему коньки.

Вот, в хоккей, хотя он всегда в хоккей играл, а после решил организовать этот турнир, который с каждым годом все интереснее и интереснее. Сборная США приехала, у нас уже, наверное, бывали все команды. «Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента