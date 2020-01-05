Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несмотря на то, что турнир любительский, страсти на льду разгораются совсем нешуточные. Первенство проходит в межсезонье, а это значит, что команды могут собирать сильные составы. «Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента

Да и на кону, как и полагается, кубок победителя. Правда, изначально главным призом была почти метровая хрустальная ваза. Её после своей победы в 2007 году сборная России (где играли сплошь звёзды) попросила оставить себе на память. С тех пор трофей – 10 килограммовый кубок. «Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?