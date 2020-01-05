Снег, дождь и потепление. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики обещают погодные качели: устойчивый минус ночью и неуверенный плюс днём. В начале недели метеотренды в стране, в основном, будут формировать неустойчивые воздушные массы северного происхождения. Лишь в крайних западных районах скажется влияние менее холодного воздуха с юга Балтики. А к среде на территорию страны с Западной Европы переместится малоактивный фронт, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

На предстоящей неделе января характер погоды существенно не изменится. Ведь по-прежнему её будут диктовать, в основном, атлантические циклоны. В понедельник с юга Швеции на территорию Беларуси переместится фронтальный раздел, он принесёт осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь, также гололёдные явления. Температура воздуха в дневное время составит от -4 градусов по юго-востоку до +3 на северо-западе. 7 января, во вторник погода будет, в основном, облачная, с редкими прояснениями. В дневное время температура останется довольно консервативной, будет около 0 градусов. С середины недели температура воздуха повысится, в основном, будет слабоположительная. По ночам будет слегка подмораживать, не ислючены гололёдные явления.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам