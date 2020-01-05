«Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа

Новости Беларуси. Не только хоккеем живут участники Рождественского турнира. Уже по доброму обычаю команды присоединились к благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не только хоккеем живут участники Рождественского турнира. Уже по доброму обычаю команды присоединились к благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Рождественская традиция» в восьмой раз объединяет спортсменов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки. В 2020 году гостей встретили полсотни воспитанников четырех домов семейного типа. Детей ждала яркая программа в школе, где они обучаются. И, конечно, подарки.
Ксения Валаханович, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Дети радуют спортсменов и организаторов своими многочисленными талантами, а гости – своим общением и, конечно же, разнообразными подарками: от ноутбуков, мобильных телефонов до целых комплектов спортивной экипировки и музыкальных инструментов.
Так, в этом году команда Объединенных Арабских Эмиратов привезла детям целую барабанную установку. Команда Германии привезла электроакустические гитары. А команда Президента порадовала детей гироскутерами и электросамокатами.
Сюрпризы на этом не закончились. Дети пригласили хоккеистов к себе домой. Они общались за чашечкой чая, показывали подготовленные ранее выступления и вновь обменялись подарками.
Алена Лебедева:
Праздник понравился. Было очень весело, много подарков, выступлений. Очень веселые, добрые хоккеисты из разных стран.
Юрг Долленбах, игрок хоккейной команды Швейцарии:
Я очень рад быть здесь и рад, что могу подарить подарки детям. Это очень эмоциональный момент, потому что дети – это самое прекрасное, что есть в мире. И улыбка ребенка – это лучшее.
Организаторы акции – Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси – перечислили детским домам 32 тысячи рублей. Конечно, не обошлось и без приглашения на предстоящие матчи.