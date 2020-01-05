«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента
Новости Беларуси. Попросить в подарок клюшку у номера один белорусской дружины – Александра Лукашенко – Вадим решил, когда уже совсем отчаялся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире
Каждый раз, наблюдая с трибун за большим хоккеем, мальчик надеялся, что какой-нибудь из атрибутов любимой игры достанется именно ему.
Но тщетно. Тогда юный хоккеист решил мечтать по-крупному: пришел впервые на Рождественский турнир с плакатом, адресованным нашему Президенту, и, как выяснилось, не прогадал.
«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?
Вадим Белянин:
Думал сначала, что он не подарит. Потому что он сам не видел этот плакат. Махнул рукой.
Вадим, кстати, в Минск переехал совсем недавно из Воркуты. Там он приобщился к хоккею. Сейчас играет в одной из детских столичных команд.
Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?
Ближайшая цель – сыграть на «Золотой шайбе» – хоккейном турнире для юношей, который проходит параллельно с Рождественским, построить головокружительную карьеру и, конечно, после ее завершения по праву занять своё место в рядах белорусской дружины. Такая мечта.