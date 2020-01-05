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«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента

05 января 2020 16:40
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Новости Беларуси. Попросить в подарок клюшку у номера один белорусской дружины – Александра Лукашенко – Вадим решил, когда уже совсем отчаялся,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента-1

Каждый раз, наблюдая с трибун за большим хоккеем, мальчик надеялся, что какой-нибудь из атрибутов любимой игры достанется именно ему.

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента-4

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента-6

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента-8

Но тщетно. Тогда юный хоккеист решил мечтать по-крупному: пришел впервые на Рождественский турнир с плакатом, адресованным нашему Президенту, и, как выяснилось, не прогадал.

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента-11

Вадим Белянин:
Думал сначала, что он не подарит. Потому что он сам не видел этот плакат. Махнул рукой.

Вадим, кстати, в Минск переехал совсем недавно из Воркуты. Там он приобщился к хоккею. Сейчас играет в одной из детских столичных команд.

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«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента-14

Ближайшая цель – сыграть на «Золотой шайбе» – хоккейном турнире для юношей, который проходит параллельно с Рождественским, построить головокружительную карьеру и, конечно, после ее завершения по праву занять своё место в рядах белорусской дружины. Такая мечта.

# Хоккей Беларуси # Вадим Белянин # Алена Сырова # Фотофакт

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