«Евровидение» не политизировано? Вот несколько примеров

Новости Беларуси. Наша песня еще не спета – так на неделе говорили парни из группы «Галасы ЗМеста». Их трек сначала взорвал евроаудиторию, но затем был удален, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А белорусам предложили или заменить песню, или выбрать другого исполнителя, ни больше ни меньше. Давайте в общих чертах вспомним историю этой музыкальной еврозаварухи.
Евгений Поболовец, СТВ:
Напомним, ставшая в чартах «Еврофеста» лидером по просмотрам композиция «Я научу тебя» внезапно не устроила членов Европейского вещательного союза. Смутил их якобы политический бэк хита, мол, в песне его чересчур. Правда, конкретно в каком припеве, специалисты шоу-индустрии так и не определились. Ответ пришел максимально размытый, без серьезной аргументации. Не хотим плясать под вашу дудочку, и все тут – как-то так объяснил свое решение Европейский вещательный союз. Тут же подъехали диванные эксперты, которые развернули вокруг группы настоящий черный пиар.
Итак, напомним, «Евровидение-2021» должно пройти в Роттердаме. Это будет юбилейный, 65-й музыкальный конкурс. Причем политический подтекст некоторых песен виден невооруженным взглядом, начиная с самого первого конкурса. В 1969-м Австрия отказалась отправлять певца в Мадрид, потому что осуждала диктатуру Франко. В Португалии в 1974-м Паулу де Карвалью с песней «И после прощания» занял предпоследнее место, но спустя год композиция стала символом «революции гвоздик».
Евгений Поболовец:
Сразу несколько выступлений украинских исполнителей при желании можно было бы облечь в политический контекст. В 2005-м группа «Гринджолы» спела «Вместе нас много». Эту фразу выкрикивали на оранжевом Майдане. Затем была Джамала и ее трек «1944» о депортации крымских татар.
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Евгений Поболовец:
Как видите, скандалов хватало и ранее. И есть ощущение, что делается это специально – как бы подогреть интерес к конкурсу, который несколько провисает последние годы. Вот и сейчас без скандала не обошлось: организаторы запретили белорусской группе «Галасы ЗМеста» петь заявленную «Я научу тебя». Сказали так: меняйте или песню, или группу. Парни тут же написали еще две композиции, а мы не устояли от соблазна съездить к ним в гости и первыми услышать первые аккорды нового трека для «Евровидения».
«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС (читайте здесь).