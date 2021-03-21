«Евровидение» не политизировано? Вот несколько примеров

Новости Беларуси. Наша песня еще не спета – так на неделе говорили парни из группы «Галасы ЗМеста». Их трек сначала взорвал евроаудиторию, но затем был удален, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А белорусам предложили или заменить песню, или выбрать другого исполнителя, ни больше ни меньше. Давайте в общих чертах вспомним историю этой музыкальной еврозаварухи.

Евгений Поболовец, СТВ:

Напомним, ставшая в чартах «Еврофеста» лидером по просмотрам композиция «Я научу тебя» внезапно не устроила членов Европейского вещательного союза. Смутил их якобы политический бэк хита, мол, в песне его чересчур. Правда, конкретно в каком припеве, специалисты шоу-индустрии так и не определились. Ответ пришел максимально размытый, без серьезной аргументации. Не хотим плясать под вашу дудочку, и все тут – как-то так объяснил свое решение Европейский вещательный союз. Тут же подъехали диванные эксперты, которые развернули вокруг группы настоящий черный пиар.

Итак, напомним, «Евровидение-2021» должно пройти в Роттердаме. Это будет юбилейный, 65-й музыкальный конкурс. Причем политический подтекст некоторых песен виден невооруженным взглядом, начиная с самого первого конкурса. В 1969-м Австрия отказалась отправлять певца в Мадрид, потому что осуждала диктатуру Франко. В Португалии в 1974-м Паулу де Карвалью с песней «И после прощания» занял предпоследнее место, но спустя год композиция стала символом «революции гвоздик».