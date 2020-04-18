Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции

Только в Витебской области режим самоизоляции нарушили более двух десятков человек. В отношении 17 начат административный процесс. Нарушителей удалось выявить благодаря совместной работе санэпидемстанции и милиции. Ежедневно бригады выезжают на проверку людей, которые, согласно спискам, должны оставаться дома.

Покидать помещение, напоминаем, можно в исключительных случаях и только в маске: допускается посещение ближайших магазина, аптеки или вынос мусора.

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Только в Витебской области более 3000 человек находятся на самоизоляции. Это те, у кого диагностирован COVID-19, контакты первого и второго уровней, а также те, кто приехал из других стран. Находиться эти люди должны дома в течение 14 дней, но сроки могут быть увеличены по решению врачей.