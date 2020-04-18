Прямой эфир

Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции

18 апреля 2020 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на карантине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции-1

Только в Витебской области режим самоизоляции нарушили более двух десятков человек. В отношении 17 начат административный процесс. Нарушителей удалось выявить благодаря совместной работе санэпидемстанции и милиции. Ежедневно бригады выезжают на проверку людей, которые, согласно спискам, должны оставаться дома.

Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции-4

Покидать помещение, напоминаем, можно в исключительных случаях и только в маске: допускается посещение ближайших магазина, аптеки или вынос мусора.

Читайте также:

Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции? Рассказали в витебском УВД

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

Новые данные от Минздрава по коронавирусу. Что известно на 18 апреля

Только в Витебской области более 3000 человек находятся на самоизоляции. Это те, у кого диагностирован COVID-19, контакты первого и второго уровней, а также те, кто приехал из других стран. Находиться эти люди должны дома в течение 14 дней, но сроки могут быть увеличены по решению врачей.

Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции? Рассказали в витебском УВД
18 апреля 2020 12:30

Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции? Рассказали в витебском УВД

Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?
18 апреля 2020 12:04

Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке
18 апреля 2020 11:44

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке