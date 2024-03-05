Какой должна быть настоящая семья, объяснил Пётр Петровский: это взаимодействие

Петр Петровский, политолог:

Женщина – это хороший тыл. И не потому что это плохо, а потому что это нужно. Фронта не бывает без тыла, без тылового обеспечения. Более того, мужчине нужно в том числе и психологическое подспорье. Он должен знать, что с фронта, с борьбы он может вернуться домой. И там его будет ждать не блогерка-гендерка-яшчэякаяшмэндэрка, а его вторая половина семьи, мать его детей. Та, кто будет чувствовать себя женщиной всегда, которая реализовываться как женщина, но, с другой стороны, она всегда будет прекрасной помощницей в плане реализации своего мужчины.

Семья – это взаимодействие. Не люблю эти термины философские – эмерджентное свойство системы. Автомобиль – это сумма всех деталей, но нет. Разбери автомобиль, в мешок положи – это сумма, но эта сумма никуда не поедет. То есть функции не будет. Семья – это не автоматическое соединение мужчины, женщины и каких-то детей. Это немного больше. У тебя глубинные взаимосвязи, начиная от социальных и заканчивая самым высоким уровнем метафизических, духовных, которые и создают этот результат, этот продукт. А продуктом, результатом семьи является традиция, продолжение, новая жизнь, которая проистекает, передается из поколения в поколение. Вот что такое реальная семья, реальное взаимодействие.

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