Больше тысячи школьников Столинского района почтили память жертв Великой Отечественной

Новости Беларуси. В Столинском районе в канун Дня народного единства прошел необычный урок для более чем тысячи школьников. Местом проведения выбрали мемориал в урочище «Стасино», где покоятся двенадцать с половиной тысяч человек. Их жизни оборвала Великая Отечественная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год исторической памяти единство белорусов в священном сохранении правды о прошлом. Не просто чтить его, а выражать свое отношение к страшным событиям на территории Беларуси. Из книги памяти не вырвать страниц. Школьники поделились военной историей своих родных мест – Давид-Городка и деревень вокруг. Таких, как Ольшаны, где первый прорыв в борьбе с фашистами совершили военнослужащие Иркутско-Пинской дивизии.

Владислава Мозоль, ученица ольшанской средней школы № 1:

Я рассказываю о Пинской военно-морской флотилии, которая сражалась на моей территории, на моей малой родине в Ольшанах. Я хотела бы донести то, что нужно помнить о людях, которые подарили нам мирное небо. Из-за которых мы сейчас живем. Мы можем развиваться, мы можем учиться. Получать много нового.

Валентина Шубич, учитель Белоушской средней школы:

Я обратила внимание на то, что взрослые люди молились. Дети помладше стояли и плакали. Так должно быть. Просто должно быть. Хотя бы еще для того, вот нас здесь тысяча, чтобы почувствовать, мы едины. И мы помним. И так должно быть, так будет продолжаться всегда.