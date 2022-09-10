Просыпается в 5 утра, а в 6 уже на работе. Рассказываем о белоруске, которая уже 15 лет работает поваром в школе

Надежда Москвитина, повар 4 разряда, заведующая производством участка школьного питания Ленинского района Минска: Я заведующая производством столичной гимназии № 1 имени Франциска Скорины. В комбинат школьного питания попала случайно, мойщицей посуды. Потом девочки показывали, учили, все затянуло. Очень все понравилось. Пошла учиться на повара. Вот уже 15 лет работаю.

Просыпаемся мы в 5 утра, на работу приходим в 6. И до последнего, пока не закончится рабочий день. Сложностей, конечно, очень много. Слепить котлету, сварить кашу – это тоже очень большой труд. Не все так просто, как иногда кажется. Тем более наша школа очень большая, больше 1 000 деток. Очень большой объем работы.

Сейчас у нас появились шашлычки, очень детки любят, на палочках, им очень нравится. Сладкие блюда у нас есть тоже очень вкусные. Еще у нас есть бабка картофельная. Которую дома не каждый сделает. Драники не каждый дома успеет сделать. У нас такие блюда в меню есть, поэтому деткам очень нравится.

Любому повару нравится, когда дети идут с пустой тарелкой. Даже дома не хотелось бы, чтобы ребенок оставлял на тарелке еду. А в школе тем более, когда ты вкладываешь столько сил.

Самое важное, что может быть в работе повара, – это готовить с любовью. Никогда блюдо не будет вкусным без любви и хорошего настроения. Мой жизненный принцип – никогда не сдаваться, даже если сложно, всегда идти вперед в любой ситуации.