«Я не хочу быть гражданкой страны, в которой убивают детей». Бывшая украинка рассказала, почему изменила гражданство

Гостеприимство – белорусская черта. А попадая в урбанистические сети Минска – сливаешься с его ритмом и стилем, пожалуй, навсегда. Наш следующий репортаж о тех, для кого столица Беларуси стала вторым домом. С каждым годом Минск принимает все больше поздравлений. Одни из самых щедрых на теплые слова в эти дни новые горожане. Да, именно те, кто давно прикипел душой к столице и совсем недавно получил белорусский паспорт. Среди таких и украинцы, которые приехали в Беларусь за миром, спокойствием и порядком. Поздравительная открытка от новых минчан любимому городу в материале Оксаны Семашко

Ирина Стрельникова:

За 3 года до этого я познакомилась со своим супругом в Украине. Мы с ним встречались. Потом он мне сделал предложение и сказал: «Только в Минске жить, потому что другой страны и города я не вижу». Так как он сам из Минска. Естественно, я приняла решение – да, идти за мужем и переехала сюда в 2001 году. Ирина Стрельникова родом из Донецкой области. Когда в ее родном Мирнограде стало совсем не мирно, героиня нашего материала приняла бесповоротное решение. Минск заменил ей отчий дом.

Ирина Стрельникова:

После, наверное, не 2014 года, а 2017-го, скорее всего, я начала задумываться о том, что я не хочу быть гражданкой страны, в которой убивают детей. И потом уже, наверное, в 2021 году все-таки я решила, что буду менять гражданство. Я очень ждала. Мне сказали: «Полгода-год». Я каждый раз, знаете, как на часиках – тик-тик в этот календарик смотрела, ждала. Как ни банально сейчас помню, пятница была, утро и мне позвонили из ОВИРа и сказали: «Ирина Эдуардовна, мы вас поздравляем. Вы стали гражданкой Беларуси». Я им сказала: «Девочки, вы сделали мой день сегодня». Я просто была до такой степени счастлива, вы просто не представляете. Вот так Ирина стала официально белоруской и новой минчанкой. С миролюбивым Минском они сошлись в характере. Здесь у нее небольшой бизнес, тяга к косметике, что здесь производят, и безусловная любовь к историческому центру столицы.

Ирина Стрельникова:

Я первое время была в шоке, не понимала, как можно реально отпускать ребенка на улицу гулять и не бояться, что у нее там не заберут телефон мобильный или ее не обидят. Когда приезжала в Украину, мы разговаривали. Я говорила: «Мой Президент»... Мне говорят: «То есть кто?» Я говорю: «Кто? Ну, Александр Григорьевич – это мой Президент». Они говорят: «Нет, ты украинка». А я до такой степени здесь вжилась реально, что понимала, это моя страна, это мой город. Минску пожелать только быть, наверное, еще лучше, еще краше и благодаря нам и с помощью нас это будет происходить, потому что мы – это Минск, это страна, и какой мы ее сделаем, вот такая она и будет.

Лев Литвиненко:

Бог дает людям испытания тогда, когда люди начинают отдаляться от Бога. Чем дальше человек начинает отдаляться от Бога, тем больше испытаний Бог дает человеку для того, чтобы человек начал понимать, что он без Бога не может никуда двигаться. Для Льва Литвиненко Киев стал бесперспективным для жизни в 2015-м. С прошлого года он гражданин Беларуси, хоть и родом из Латвии. Здесь он открыл собственное дело и ценит, что есть порядок даже в большом городе. Карьера отца Льва, а он был военный, заставила помотаться по всему Советскому Союзу и некоторое время жить в Украине. Сегодня безрассудство наших былых союзников, ныне европейских соседей обескураживает, говорит собеседник, там заносят косу не только над живыми, но и над мертвыми.

Лев Литвиненко:

Для моей мамы это трагедия огромная, потому то мама рижанка, она выросла в Риге, родилась, училась. И когда она была школьницей, пионеркой, она эти памятники ходила убирать при Советском Союзе, вытирать и так далее. И та история, которую она знает и все мы, настоящая история, а не та, которая насаждается сегодня западным миром, это просто убийство еще раз тех, кто погиб за свободу. Их еще раз убили. Я не знаю, как они там на том свете себя чувствуют. Так надругаться – это просто возмутительно. Мир и спокойствие в Беларуси вместо бездомности и ненужности в Украине. Наша страна стала приютом для тысяч украинцев. А Минск подарил каждому своему новому горожанину самую важную из больших возможностей – жизнь, которую никто в одночасье отнять не посмеет.