Новости по тегу #Василиса Марзалюк

Борьба – вид спорта, который привлекает не только мужчин, но и женщин.
В выборах Президента активно принимают участие представители спорта. Государство уделяет этой сфере огромное внимание, потому атлеты, тренеры и функционеры осознают значимость сегодняшнего события.
Белорусские «Стайки» – колыбель для многих спортсменов, но такого количества юных борцов не было давно. Международный сбор собрал около 200 человек из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Армении.
В стартовый день участники определяли финалистов в 20 весах.
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