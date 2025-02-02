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Новости по тегу #Василиса Марзалюк

«Борцовское братство чувствую до сих пор». Василиса Марзалюк об испытании славой, дисквалификации и тренерской работе
02 февраля 2025 18:52

«Борцовское братство чувствую до сих пор». Василиса Марзалюк об испытании славой, дисквалификации и тренерской работе

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента
26 января 2025 14:31

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента

Около 200 юных борцов собрались на международные сборы в РЦОП «Стайки»
01 октября 2024 19:51

Около 200 юных борцов собрались на международные сборы в РЦОП «Стайки»

Международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал более 300 участников
19 сентября 2024 20:07

Международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал более 300 участников

«Одно из лучших выступлений». Об успехах белорусских борцов рассказала тренер национальной команды
13 июня 2024 14:29

«Одно из лучших выступлений». Об успехах белорусских борцов рассказала тренер национальной команды

8 тысяч деревьев! Белорусские спортсмены внесли свой вклад в озеленение страны
14 апреля 2024 18:16

8 тысяч деревьев! Белорусские спортсмены внесли свой вклад в озеленение страны

Белорусские борцы вернулись с европейской олимпийской квалификации – результаты спортсменов
08 апреля 2024 17:39

Белорусские борцы вернулись с европейской олимпийской квалификации – результаты спортсменов

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира
04 февраля 2024 19:18

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк
29 июля 2023 11:18

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк

Какие трудности возникли при организации II Игр стран СНГ? Рассказала Василиса Марзалюк
26 июня 2023 19:59

Какие трудности возникли при организации II Игр стран СНГ? Рассказала Василиса Марзалюк

Василиса Марзалюк: санкции нам на руку сыграли – мы смогли промониторить детский спорт
26 июня 2023 19:10

Василиса Марзалюк: санкции нам на руку сыграли – мы смогли промониторить детский спорт

II Игры СНГ стартуют уже 4 августа – готовы ли наши борцы? Поговорили с тренерами сборных Беларуси
11 июня 2023 21:12

II Игры СНГ стартуют уже 4 августа – готовы ли наши борцы? Поговорили с тренерами сборных Беларуси